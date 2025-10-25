Підконтрольний державі виробник трансформаторів підвищив ціни за рік у півтора рази

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" 22 жовтня уклало угоду із ПрАТ "Запоріжтрансформатор" про закупівлю трансформаторів на загальну суму 133,85 млн грн.

За умовами угоди, до кінця 2026 року виробник повинен передати замовнику два трансформатори типу ТДТН-63000/110-У1, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Інші подробиці угоди невідомі, оскільки договір та обґрунтування закупівлі закриті з міркувань безпеки й будуть оприлюднені через 90 днів з дня завершення воєнного стану в Україні.

Якщо розділити ціну договору на кількість трансформаторів, то один трансформатор коштуватиме 66,92 млн грн. Його потужність становить 63 МегаВольтАмпери.

Рік тому, у листопаді 2024 року, "Київтеплоенерго" замовляло "Запоріжтрансформатору" трансформатор ТРДН-63000/110-У3 такої ж потужності 63 МВА за 37,84 млн грн, або на 56% дешевше.

За останній рік інших закупівель трансформаторів такої потужності й вище не знайшлось, окрім "Енергоатома", який приховав ціни.

Втім, у перерахунку на питому вартість, вартість замовленого "Київтеплоенерго" трансформатора складає $25,4 тис за один МВА потужності. Це значно більше, ніж на інших закупівлях трансформаторів, хоча і менш потужних.

Наприклад, у вересні 2025 року ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" замовило ТОВ "Енерджигруп" інший трансформатор ТДН-16000/110/10 потужності 16 МВА виробництва ТОВ "Енергоспецсервіс ВП" по $21,6 тис за МВА.

А в червні 2025 року філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" замовила виробнику ТОВ "Еліз" трансформатори ТДТН-40000/110/27,5/6-У1 потужністю 40 МВА по $21,6 тис за МВА і ТДТН-40000/110/27,5/10-У1 потужністю 40 МВА по $21,3 тис за МВА.

При цьому питома вартість трансформатора за один МВА обернено пропорційна його потужності. Тобто що потужніше трансформатор, то нижче має бути питома вартість.

ПрАТ "Запоріжтрансформатор" – один із найбільших виробників електричного обладнання на території Європи. Щороку завод може виготовляти продукції потужністю сумарно на 60 000 МВт. Завод пов`язують з Костянтином Григоришиним. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія) – однокласник і формальний власник низки компаній Григоришина. Стосовно "Запоріжтрансформатора" у 2019 році порушена справа про банкрутство.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.