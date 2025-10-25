Опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями разом із похолоданням, – Міненерго

Опалювальний сезон може розпочатися разом зі зниженням температури повітря, це станеться найближчим часом.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції у Києві в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, це (початок опалювального сезону, – ред.) станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні", – запевнила очільниця Міненерго.

Вона зазначила, що в багатьох регіонах для соціальних обʼєктів, а також для певних обʼєктів критичної інфраструктури опалювальний сезон вже розпочався, а далі кожен регіон буде приймати рішення про його старт для всіх споживачів в залежності від середньодобової температури.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Віталій Зайченко висловив сподівання, що опалювальний сезон розпочнеться по всій Україні протягом тижня. Він пояснив, що похолодання призводить до значного збільшення споживання в енергосистемі для обігріву, що ускладнює ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, місцева влада має розпочати опалювальний сезон, коли середня добова температура становитиме 8 градусів і нижче протягом трьох діб.