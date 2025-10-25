Росія знову атакувала вугільну шахту на Дніпропетровщині: з-під землі евакуювали майже 500 гірників

У суботу, 25 жовтня, російські війська завдали удару по вугільній шахті енергохолдингу ДТЕК у Дніпропетровській області.

Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти, їх вивели на поверхню, повідомили у пресслужбі компанії.

Там уточнили, що внаслідок атаки постраждалих немає.

У ДТЕК зауважили, що це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства холдингу за останні 2 місяці.

На сайті ДТЕК зазначається, що енергетичне вугілля газових марок видобуває підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля", яке об’єднує низку шахт у Дніпропетровській області, та "Шахта "Білозерська" у Донецькій. Збагаченням вугілля займаються підприємства "ДТЕК "Павлоградська ЦЗФ" у Дніпропетровській області, а також "ДТЕК Курахівська ЦЗФ" та "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" у Донецькій. До початку повномасштабного російського вторгнення "ДТЕК Павлоградвугілля" видобувало близько 16 млн тонн вугілля на рік, або більше половини всього видобутку в країні.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 жовтня, російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.

Минулої неділі Росія завдала масованого удару по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти, після атаки всіх їх вдалося підняти на поверхню.