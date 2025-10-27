Словаччина не підтримає план "репараційного кредиту" для України, – Фіцо

Уряд Словаччини виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України шляхом надання так званого "репараційного кредиту".

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на словацьке видання SME.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – заявив Фіцо.

Він також розкритикував намір Євросоюзу використати заморожені російські активи для допомоги Україні.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби України. Втім, Фіцо додав, що Словаччина продовжить продавати Україні боєприпаси.

Як повідомлялося, минулого тижня лідери країн Євросоюзу відкладали до грудня рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд).

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.