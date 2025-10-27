Будівництво мосту через Дністер між Україною та Молдовою зіткнулося з дефіцитом коштів, – посол

Проєкт будівництва мосту Ямпіль-Косеуць через Дністер стикається з фінансовими труднощами, але роботи не зупинені.

Про це посол України в Молдові Паун Роговей заявив в інтерв'ю місцевому виданню NewsMaker.

"Міст Косеуць-Ямпіль – грандіозний і дуже витратний проєкт. Роботи не були зупинені, але виникли деякі проблеми з фінансуванням", – сказав дипломат.

Він додав, що наразі сторони активно шукають нові джерела коштів.

"Головне – є політична воля обох країн і взаємний економічний інтерес", – підкреслив він.

Роговей наголосив на стратегічному значенні мосту для обох держав і висловив упевненість у реалізації проєкту найближчим часом.

Як повідомлялося, 12 червня 2023 року Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).

На будівництво цього мосту з державного бюджету України планувалося спрямувати 370,22 млн грн у 2023 році, 2,37 млрд грн – у 2024 році та 2,44 млрд грн – у 2025 році.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту – 641 м, кількість опор – 21, висота опор – від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.