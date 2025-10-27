Нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%, – Бессент
Санкції, запроваджені Адміністрацією президента США Дональна Трампа проти "Роснєфті" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Росії на 30%.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє tvpworld.com.
За його словами, ефект від цих санкцій відчутний уже зараз. Бессент стверджує, що Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинили її імпорт.
Міністр охарактеризував економіку РФ як воєнну з практично нульовим зростанням і заявив, що фактична інфляція перевищує 20% проти офіційних 8,4%. Він додав, що мета санкцій – змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
За оцінкою Бессента, нафтові доходи Росії вже впали на 20% у річному вимірі і можуть знизитися ще на 20-30% після запровадження нових санкцій.
Раніше повідомлялось, що Путіну доповіли про обвальне падіння митних зборів до бюджету.
Спочатку Мінфін РФ очікував від ФМС цього року 8 трлн руб. для бюджету. Проте фактичний результат буде на 2 трлн руб., або чверть, нижче за початковий план.
