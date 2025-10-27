Нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%, – Бессент

Санкції, запроваджені Адміністрацією президента США Дональна Трампа проти "Роснєфті" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Росії на 30%.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє tvpworld.com.

За його словами, ефект від цих санкцій відчутний уже зараз. Бессент стверджує, що Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинили її імпорт.

Міністр охарактеризував економіку РФ як воєнну з практично нульовим зростанням і заявив, що фактична інфляція перевищує 20% проти офіційних 8,4%. Він додав, що мета санкцій – змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

За оцінкою Бессента, нафтові доходи Росії вже впали на 20% у річному вимірі і можуть знизитися ще на 20-30% після запровадження нових санкцій.

