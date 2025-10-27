Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Євросоюз готує "План Б" через блокування Бельгією "репараційного кредиту" для України, – Politico

Єврокомісія готує альтернативні пропозиції для фінансування України на випадок, якщо Бельгія не припинить блокувати використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Одним із варіантів може стати збільшення боргу ЄС, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.

У цьому випадку Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, адже без нової фінансової допомоги країна може зіткнутися із серйозними труднощами наприкінці першого кварталу 2026 року.

Очікується, що цей варіант буде включено до документа, який Європейська комісія представить столицям ЄС найближчими тижнями разом із двома іншими: механізмом "репараційного кредиту" та третім варіантом – припиненням підтримки України.

За словами співрозмовників видання, третій варіант підтримає лише Угорщина. Однак про можливість збільшення запозичень для підтримки України одразу кілька лідерів країн ЄС згадували під час саміту Європейської Ради минулого четверга.

Однак багато з країн Євросоюзу вже мають велику заборгованість, тому більшість із них, хоча й не всі, розглядають надання "репараційного кредиту" для України з використанням заморожених активів Росії як "найбільш бажаний" варіант, кажуть європейські дипломати.

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Це ("репараційний кредит", – ред.) – єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", – зауважив один із співрозмовників видання.

Водночас європейські дипломати зауважили, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побачив останню юридичну пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" лише вранці у день саміту. Тому важко було уявити, що він тоді погодився б на щось, що потенційно може наразити Бельгію на фінансові ризики.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, минулого тижня лідери країн Євросоюзу відкладали до грудня рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд).

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Єврокомісія (1151) кредит (3458) Євросоюз (5460) репарації (23)
розіграють для нас чергові внутрішні гойдалки....
27.10.2025 12:35 Відповісти
Це не Бельгія блокує, а країни ЄС не хочуть розділити з нею відповідальність за репараційний кредит. Хоча, наприклад, страхування позики вартувало б лише близько одного відсотка від суми позики.
27.10.2025 13:11 Відповісти
Ліпсіца слухаєте?
27.10.2025 13:24 Відповісти
Бельгія просто пропонує - щоб юридичні ризики - у випадку позовів зі сторони Московії розділили всі країни Євросоюзу . Але країни ЄС не хочуть під це підписуватися - мовляв ,якщо що раптом, що хай Бельгія сама розрулює . Тому ,зрозуміло ,що бельгійці не вірять ЄС - маючи Україну ,як наочний приклад ,чого варті обіцянки європейських бюрократів...
27.10.2025 13:15 Відповісти
Бельгійці бо не наівні дУрні, шоб страждати за когось і вестись на безглузді обіцянки.
27.10.2025 13:24 Відповісти
На 3-му місці по закупкам на бензоколонці. То не поспішайте, ліцеміри.
27.10.2025 13:19 Відповісти
Брехня! Бельгія висунула нормальні умови - не хоче брати всю відповідальність на себе. А європейські країни замість задовільнити і розподілити на всіх відповідальність знову в кота і мишу грають.
27.10.2025 13:31 Відповісти

