Румунія продовжила обмеження руху транспорту через кордон з Україною ще на місяць, – Митна служба

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" на кордоні з Україною у звʼязку з ремонтом мосту через річку Тиса.

За отриманою від МЗС Румунії інформацією, автомобільний рух через цей пункт пропуску буде закритий для проведення ремонтних робіт з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30, повідомляє Державна митна служба України.

Водночас пішохідний перехід через кордон у цей час працюватиме, додали у відомстві

Як повідомлялося, обмеження через ремонт мосту у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією запровадили ще з 7 липня, роботи мали завершити до 3 вересня, але згодом цей термін відклали.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) –Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.