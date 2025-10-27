Україна отримала близько $37 мільярдів допомоги від партнерів від початку року, – Мінфін

Від початку 2025 року Україна отримала $36,9 млрд бюджетної підтримки, $13,2 млрд з них надійшло за останні три місяці.

Залучені кошти спрямовують на виплату зарплат, соціальні видатки, медицину, підтримку ВПО, агросектор, відновлення інфраструктури та військові потреби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 роки становить близько $60 мільярдів.

За його словами, для вирішення цього питання важливо домовитися з партнерами про започаткування механізму "репараційного кредиту" (Reparations Loan). Він передбачає використання заморожених активів для залучення коштів для України.

Марченко наголосив, що політичної угоди щодо використання цих активів необхідно досягти найближчим часом.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України у зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд протягом 2026-2027 років.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявляла, що це оцінка потенційного дефіциту на 2026-2029 роки, але за роками він розподілений нерівномірно. Зокрема, найменше домовленостей щодо фінансової допомоги залишається на 2027 рік, крім того досі не підтверджене фінансування на суму $18 млрд на 2026 рік.