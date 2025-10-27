Міжнародні установи розподілили додаткове фінансування на відновлення України. Куди спрямують кошти?

Міжнародні фінансові інституції розподілили додаткову грошові підтримку проєктів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за реультатами Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF), мета якого – забезпечити координацію фінансової підтримки відновлення та розвитку України.

Зокрема, в ході засідання було схвалено додаткове фінансування проєктів із підтримки та відновлення України. Відповідне рішення узгодили представники Європейської Комісії, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Банку розвитку Польщі (BGK), Німецького державного банку розвитку (KfW), Міжнародного банку реконструкції та розвитку та інших фінансових інституцій.

Зокрема, учасники засідання ухвалили рішення про виділення додаткового грантового та кредитного фінансування під гарантії ЄС для проєктів Світового банку:

в агросекторі (ARISE),

транспортній інфраструктурі (RELINC),

охороні здоров'я (HEAL);

для проєктів ЄІБ:

з будівництва соціального житла (Ukraine Social Housing (Tranche 1),

відновлення системи водопостачання (Ukraine Water Recovery Project),

екстреної закупівлі газу (уряд Норвегії готовий надати грант на закупівлю газу).

Також українська сторона представила власну пропозицію – проєкт Food4Impact (F4i), спрямований на відновлення та розвиток аграрного сектору, який зазнав значних втрат через війну, Так, ним передбачене фінансування аграрних компаній, банків та торгове фінансування.

Проєкт має на меті нарантувати продовольчу безпеку, підтримати економіку України та інтегрувати її в європейські ринки через фінансування приватного агробізнесу.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова наголосила на необхідності уникнення нових боргових ризиків для бюджету шляхом залучення гарантійних механізмів ЄС замість державних гарантій. Вона також підкреслила важливість підтримки проєктів, розпочатих у 2024-2025 роках.

"Для України суттєво не лише залучати ресурси, а й вибудовувати надійні механізми їх ефективного використання. Кожен проєкт має бути фінансово стійким у довгостроковій перспективі й не створювати надмірного навантаження на державний бюджет. Ми готові до конструктивної роботи з усіма партнерами для досягнення цих цілей", – сказала Зикова.

Напрацьовані під час засідання висновки визначатимуть подальші рішення щодо фінансування в рамках Українського інвестиційного плану.