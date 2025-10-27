Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня опустилася нижче позначки 42 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Гривня продовжує знижуватися щодо американського долара та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 28 жовтня, на рівні 42,0704 грн/$, порівняно із 41,9969 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 20 копійок – до 48,9742 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2375) гривня (1694) курс (1646) НБУ (9646) обмін валюти (837)
Це і є судячи з дій та сама девальвація яку просила МВФ.
27.10.2025 16:50 Відповісти
У 1991 казали, що Чорновол всіх пенсіонерів у концтабори посадить
27.10.2025 17:05 Відповісти
Може пора вже міняти головного банкіра Пишного?Щось він довго засидівся?
27.10.2025 16:59 Відповісти
можно шевченка повернути. Ну, якщо знайдуть.
27.10.2025 17:25 Відповісти
все як обіцяла Оманська Гнидота

долар по 45, війна, хаос .. ще й бонуси - втрата 20% території, мільйони біженців , десятки чи сотні тисяч вбитих, тотальна корупція ..

країна зельоних мрій

27.10.2025 17:07 Відповісти

