Репарації і партнери: Свириденко назвала можливості для відновлення економіки України після війни

Свириденко назвала варіанти відновлення економіки України після війни

Нараз український уряд працює над кількома перспективними напрямками, які допоможуть відновити економіку після завершення повномасштабної війни.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у коментарі українській редакції Forbes.

Вона зауважила, що зараз складно передбачити, якою буде ситуація на момент завершення війни.

"Ми працюємо над кількома перспективними треками, які допоможуть наповнити економіку і дати їй можливість відновлення від наслідків війни й подальший суттєвий розвиток", – повідомила прем’єрка.

Свириденко уточнила, що серед ключових напрямів – Україна як бізнес-партнер та російська плата за агресію.

Вона нагадала, що у 2025 році запущено Американсько-український Інвестиційний фонд відбудови і Україна є надійним партнером для спільних бізнес-проєктів.

За другим напрямком Україна прагне стягнути з Росії компенсацію за злочини через механізм заморожених активів, додала очільниця уряду.

Вона нагадала, що наразі очікується рішення ЄС щодо так званого "репараційного кредиту" під заставу заморожених активів РФ, який, втім, призначений передусім для фінансування України під чай війни, а не для відновлення країни після її завершення.

Як повідомлялося, минулого тижня лідери країн Євросоюзу відкладали до грудня рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд).

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

