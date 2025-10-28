Україна домовилася про знижку для імпорту газу із Греції
Україна домовилася про знижку до тарифу на транспортування газу за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України за підсумками міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи.
"Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах", – зазначив заступник міністра Микола Колісник.
Він додав, що це рішення також є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та у зміцненні енергетичної безпеки Європи.
Як повідомлялося, у травні Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу через Трансбалканський коридор: із LNG-терміналів у Греції через Болгарію, Румунію та Молдову.
