Україна домовилася про знижку для імпорту газу із Греції

Україна домовилася про знижку до тарифу на транспортування газу за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України за підсумками міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи.

"Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах", – зазначив заступник міністра Микола Колісник.

Він додав, що це рішення також є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у травні Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу через Трансбалканський коридор: із LNG-терміналів у Греції через Болгарію, Румунію та Молдову.