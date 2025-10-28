ДБР затримало ексголову "Укренерго" Кудрицького, йому готують підозру у справі 2018 року, – джерела

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Наразі Кудрицькому готують повідомлення про підозру, повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерело.

Як повідомлялося, 21 жовтня співробітники ДБР провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького та в офісі компанії, але в іншій справі – про можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач. Кудрицький зазначав, що події у справі відбулися вже після його звільнення з посади голови "Укренерго".

Він також розповів, що співробітники ДРБ обманом вилучили у нього телефон, який у нього попросили показати поліцейські на блокпосту.



