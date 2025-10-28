Наслідки російських ударів: У "Нафтогазі" підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.

Про це на брифінгу розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Інтерфакс-Україна.

"Для сталого проходження ОЗП, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу. До завершення ОЗП", – сказав Корецький.

За його словами, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій – "продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку". Він додав, що з огляду на це компанія планує додатковий імпорт газу рівним графіком.

"Ми цей процес не зупиняємо. Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій", – наголосив глава "Нафтогазу".

Корецький також повідомив, що 28 жовтня сталася вже сьома у цьому місяці атака РВ по газових об’єктах, внаслідок якої постраждали потужності видобутку в Полтавській області.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання, підрахувало агентство.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.