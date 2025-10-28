У Росії розширять обмеження для іноземних інвесторів

Російська влада розширить обмеження для іноземців на інвестиції в критично важливі активи Росії – під обов'язкове узгодження з урядовою комісією потрапить більше видів угод.

Як повідомили поінформовані джерела, зокрема, йдеться про купівлю іноземцями державного майна, що використовується в стратегічних галузях – оборонній промисловості, видобутку корисних копалин, зв'язку тощо, передає The Moscow Times.

Нові правила торкнуться як великих контрактів із ключовими компаніями, так і угод зі своїми об'єктами з державної чи муніципальної власності. Крім того, нерезидентів зобов'яжуть повідомляти про володіння не менше 5% акцій стратегічного товариства та розкривати вигодонабувачів та бенефіціарів.

Також уряд РФ контролюватиме придбання іноземцями активів компаній, які розробляють надра, навіть якщо ділянки не належать до федеральних. Йдеться про родовища із запасами нафти від 50 до 70 млн тонн, газу – від 30 до 50 млрд кубометрів, золота – від 30 до 50 тонн, міді – від 300 до 500 тис. тонн.

Регулювання пошириться і на ділянки із запасами рідкісних металів, включно з літієм, берилієм, ніобієм, ураном, танталом, нікелем, кобальтом, платиною, алмазами та кварцем.

Крім того, російська влада збирається віднести до стратегічних видів діяльності не лише видобуток риби, а й виробництво рибної продукції. Іноземцям доведеться отримувати дозвіл на придбання часток в компаніях сектора, якщо прибуток від такої діяльності перевищує 50% від усього доходу, а активи оцінюються більш ніж в 800 млн руб.

У поясненні йдеться, що це необхідно, оскільки виробники, які перебувають під контролем закордонного інвестора, часто орієнтуються на продаж товару зовні, що може позначитися на цінах на російському ринку.

При цьому нові правила будуть поширюватись і на представників "дружніх" країн.

Наприкінці вересня повідомлялося, що надії влади РФ залучити гроші західних інвесторів на російський фондовий ринок поки не здійснюються. Інвестори з "недружніх" країн не зацікавилися пропозицією вкладати кошти в російські цінні папери з гарантією від президента РФ Владіміра Путіна, що вони не будуть заморожені.

на початку липня президент Росії Владімір Путін підписав указ, намагаючись залучити нові іноземні інвестиції на фінансові ринки РФ, незважаючи на масштабні санкції через війну в Україні.

Обсяг іноземних інвестицій у Росію продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімуму за останні 15 років. Відтак, надії Кремля на те, що "дружні" країни замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними.

Перед початком повномасштабної війни проти України три чверті прямих іноземних інвестицій у Росію було забезпечено країнами зі списку "недружніх", і інвестиції припинилися після запровадження санкцій та контрсанкцій.

У грудні минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій. За словами Путіна, таку оцінку зробило державне Агентство стратегічних ініціатив, яке, як стверджував Путін, використало ту саму методологію, що і Світовий банк.