Польська Unimot виходить на ринок відновлюваної енергетики України. Що передбачено?

Польська компанія Unimot Energia i Gaz, яка входить до польської групи Unimot, підписала угоди з українськими компаніями ISO Company та EDS Engineering.

Як ідеться в повідомленні Unimot, партнерство спрямоване на участь у відбудові енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок війни, та розвиток сектору відновлюваних джерел енергії, передає LIGA.net.

Зокрема, співпраця передбачає будівництво сонячних електростанцій (SPP) та систем зберігання (накопичення) енергії (ESS), які підвищуватимуть енергетичну стійкість України.

"Поєднуючи наш досвід і ноу-хау з технічними можливостями партнерів, ми можемо ефективно долучитися до трансформації енергосистеми України", – сказав голова правління Unimot Energia i Gaz Войцєх Ґінтер.

Проєкти розроблятимуться в модульному форматі, що дасть змогу скоротити терміни запуску та адаптувати рішення під потреби регіонів.

Окрім того, Unimot Energia i Gaz разом із EDS Engineering працюватиме над розвитком інфраструктури зарядки електромобілів в Україні та країнах Європейського Союзу. Йдеться про виробництво, монтаж зарядних станцій і будівництво енергетичних мереж для підтримки електромобільності.

В Unimot наголосили, що ISO Company (Черкаська область, кінцева бенефіціарка Ірина Брик) має досвід у проєктуванні рішень для відновлюваної енергетики, а EDS Engineering (Дніпро, власник Олександр Запишний) – у впровадженні масштабних енергетичних проєктів.

Обидві компанії мають сучасну технічну базу та готові до швидкої реалізації інвестицій на території України.

Група Unimot – це мультиенергетичний холдинг із понад 30-річним досвідом, який є одним із лідерів на польському ринку імпорту пального. Компанія активно розвиває мережу АЗС AVIA у Польщі та Україні, виробництво сонячних панелей AVIA Solar, а також інвестує у нові напрями відновлювальної енергетики.

Раніше в жовтні Unimot підписала угоду з львівською компанією Eco-Optima Зіновія Козицького. Співправця буде зосереджена також на розробці та будівництві нових виробничих потужностей у галузі ВДЕ. Також компанії планують співпрацю у сфері розвідки та видобування газу та нафти.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, до того голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що до кінця цього року в Україні планують ввести в експлуатацію близько 1000 МВт сонячної генерації.

У 2024 році в Україні виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (сонячних, вітрових, біоенергетичних станцій та малих ГЕС) зросло на 6,4% порівняно з 2023 роком, досягнувши 11 млн МВт-год.

Частка ВДЕ в енергетичному балансі країни склала близько 11%, за даними галузевого видання Expro.

За словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського, цього року в країні введено в експлуатацію приблизно 800 МВт нових потужностей.