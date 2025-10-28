Зеленський доручив Свириденко знайти 100% коштів для імпорту додаткового газу на зиму
Президент Володимир Зеленський доручив уряду під керівництвом Юлії Свириденко невідкладно забезпечити фінансування імпорту додаткових обсягів газу для проходження опалювального періоду.
Про це голова держави заявив за підсумками наради з урядовцями.
"Доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу – вже є 70 %, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму", – наголосив Зеленський.
"Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики", – додав президент.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.
За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.
За підрахунками агентства, для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.
Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.
вилазь з під столу дерьмака.
тобі завдання: знайди гроші на газ.
тобі ж за сто днів нема коли було цим займатись, коли влітку цена найменша, всі качають газ у сховища.
і! да! до нас фламіндічей не звертайся! у нас нема. бачиш, ніхто не хоче оплачувати аферу з дронами.