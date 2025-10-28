Нацполіція закупила в посередника нагрудні відеокамери в 1,5 раза дорожче від ціни імпортера

Національна поліція України в 2023 році замовила нагрудні відеокамери за 148 млн грн у посередника дорожче, ніж імпортер ввозив їх до України.

Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для Bihus Info, передають Наші гроші.

Восени 2021 року Національна поліція України замовляла ТОВ "ІТ-Інтегратор" нагрудні відеокамери Motorola VB-440-64-KF-N по 12 120 грн, або $447.

Але після початку повномасштабного вторгнення Росії постачальник змінився.

Восени 2023 року державне управління "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" замовляла ТОВ "ТЕС.Ла" таку саму модель уже по 22 889 грн, або $631. У доларовому еквіваленті це на 41% дорожче.

При цьому в 2023 році компанія "ТЕС.Ла" не купувала камери у "Motorola" напряму – ланцюжок був довшим.

Так, поліції "ТЕС.Ла" продавала камеру з кріпленнями по 19 тис грн (без ПДВ), а сама купувала їх майже по 15 тис. грн у ТОВ "ІТ Дістрібьюшн" – імпортера, який завіз техніку в Україну. Він імпортував її по 11 тис. грн.

За підрахунками Bihus Info, на перепродажі самих камер "ТЕС.Ла" могла зняти близько 15 млн грн без ПДВ. Разом із камерами купували супутнє обладнання й софт, але комплектами, тож точно порахувати неможливо.

Зарядні станції поліція купувала в "ТЕС.Ла" по 20,5 тис. грн, "ТЕС.Ла" в імпортера – по 18 тис. грн, а той імпортував по 12,5 тис. грн. Комплект контролера зі зчитувачем на тендері поліції коштував 37 тис. грн, "ТЕС.Ла" купувала його по 33 тис. грн, а ввозили його по 23 тис. грн.

У 2024 році ланцюжок і логіка постачання не змінились, гривневі ціни скоригувалися на курс, а контракти поліції та Нацгвардії за 2025 рік щойно підписані, тобто там поки нічого аналізувати.

Журналісти Bihus Info зацікавились причинами такого подорожчання й запитали в самого постачальника "ТЕС.Ла". Власник компанії Євгеній Шевчук відповів, що те, що було до і в іншої компанії – не має до них стосунку. Він наголошував, що вони працюють із компанією Motorola напряму, з представництвом, і що це питання більше до Motorola, ніж до них.

Згодом Шевчук надіслав журналістам копію офіційного листа від Motorola. У цьому листі повідомлялося, що пандемія COVID-19 призвела до кризи ланцюгів постачання та нестачі напівпровідників, а повномасштабна війна Росії проти України вплинула на ціни сировини, значно піднявши вартість виробництва і спричинивши найвищу інфляцію в Європі за останні десятиліття.

Motorola пише, що постарається запропонувати знижку для нових закупівель в Україні в складні часи, однак для неї фінансово нераціонально поставляти продукцію по цінах, які пропонувались місцевому партнеру для потреб поліції в 2021 році.

Утім, як зауважують журналісти, ніяких конкретних цифр ні щодо цін, ні щодо знижки, якщо вона була, в листі не було зазначено.