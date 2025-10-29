Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський доручив підготувати план витрачання коштів від заморожених активів РФ

Зеленський доручив підготувати план витрачання коштів

Президент Володимир Зеленський доручив визначити "суспільні потреби", на які витрачатимуть кошти від заморожених російських активів.

Про це голова держави повідомив у Facebook за підсумками наради з урядовцями, яка відбулася напередодні увечері.

"Доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, минулого тижня лідери країн Євросоюзу відкладали до грудня рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд).

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

+35
Мнє - 50%
міндічу - 30%
єрмаку - 20%
А вам я нічєво нє должен.
Ось і ввесь план.
29.10.2025 09:22 Відповісти
+29
"суспільні" потреби... Ми навіть можемо назвати прізвища кола цього "суспільства".
На вкладені кошти можна ще одну країну побудувати. Але вони вважають, що вони їх із собою заберуть в пекло
29.10.2025 09:20 Відповісти
+26
Яєчко по 17 ще в сраці,а воно вже яєчню смажить...
29.10.2025 09:20 Відповісти
"суспільні" потреби... Ми навіть можемо назвати прізвища кола цього "суспільства".
На вкладені кошти можна ще одну країну побудувати. Але вони вважають, що вони їх із собою заберуть в пекло
29.10.2025 09:20 Відповісти
Коли в 2019 році отой хряк-доктор юридичних наук-академік Національної академії правових наук України-голова ВРУ на питання журналістів про ідеологію партії служок народу відповів "ЛІБЕРТАРІАНСТВО" (хто перший встав - того і тапки/кради скільки можеш, а далі будь що буде) - мало хто звернув увагу. А даремно.
29.10.2025 09:32 Відповісти
На вкрадені кошти...
29.10.2025 11:03 Відповісти
Подивився на світлину с задоволеним Квартальним Генералісімусом ... ВІЙНА КРУТИТЬСЯ - ЛАВЕХА МУТИТЬСЯ !
З чим я квартало-серіало контужених бовдурів73% і поздоровляю !
29.10.2025 12:11 Відповісти
Яєчко по 17 ще в сраці,а воно вже яєчню смажить...
29.10.2025 09:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣👍Уточнення: яєчко буде по 20+. По 17 - то вже історія.
29.10.2025 09:33 Відповісти
Мнє - 50%
міндічу - 30%
єрмаку - 20%
А вам я нічєво нє должен.
Ось і ввесь план.
29.10.2025 09:22 Відповісти
на ЗСУ - 1 % є хоча би???
Чи навіть не планується?
29.10.2025 09:28 Відповісти
"Щодо вашого запиту,наразі фінансування по цім статтям не передбачено і є недоцільним " КМ
29.10.2025 09:36 Відповісти
29.10.2025 09:39 Відповісти
На ЗСУ люди надонатять.Не відволікайте найвеличнішого від більш важливих справ.
29.10.2025 10:15 Відповісти
Ви, що не хочете щоб будувались дороги?...
29.10.2025 11:10 Відповісти
Геніально !!!
29.10.2025 12:46 Відповісти
Ділять шкуру ще не вбитого медведя....
29.10.2025 09:25 Відповісти
Те саме спало на думку
29.10.2025 09:32 Відповісти
Дурень блазень думкою багатіє! До речі, це набагато приємніше, ніж план оборони, чи хоча б постачання озброєнь готувати.
29.10.2025 09:36 Відповісти
Кому потрібна та зброя під час війни?
29.10.2025 11:57 Відповісти
План дуже простий, для ЄС напишуть що на оборону і соціальні витрати. Але при надходженні мільярдів в Україну тільки фірми Боневтіка зможуть ними розпоряджатися і тирити звідти не по-дитячому. Першими отримають міндічі і шефіри. Другими будуть шурми і чернишови. Третіми Бені і Боневтіки із татаровими і єрмаками. Прокурори, судді і офіс президента. Марафон. А вже, що залишиться, то отримають бійці ЗСУ.
29.10.2025 09:39 Відповісти
"А вже, що залишиться..." - там навіть росинки води не залишиться у тому "кориті"!!!
29.10.2025 09:43 Відповісти
Лідор перший в світі зміг перейти від підбору скоморохів для телесеріалів до виробництва крилатих ракет. Лідору можна забрати собі все!
29.10.2025 09:40 Відповісти
Ситуація з ракетами має назву саботаж.
29.10.2025 12:00 Відповісти
План - це шоб ніхто більше собі не захапав
29.10.2025 09:44 Відповісти
а щасливе яке воно 🤡 на фоточці ...мордою у вершки ,відчуває вже смак ...розумні були ті 19р, хто це чмо вибрав , зелені у захваті від свого виборця...
29.10.2025 09:55 Відповісти
29.10.2025 09:56 Відповісти
29.10.2025 09:56 Відповісти
Марафон! марафон! марафон!
29.10.2025 09:58 Відповісти
А морда така довольна, коли мова про кошти йде зразу видно що про "план" думає
29.10.2025 09:58 Відповісти
Як казала моя бабуня : "Ще теля в ср**ці, а дід вже з довбенькою носиться ".
29.10.2025 10:44 Відповісти
потрібний жорсткий контроль зі сторони ЄС за грошима, бо офшори зельонського, золоті унітази міндіча і т.п. зеленої мразоти не відпочивають.
29.10.2025 10:44 Відповісти
чи встигне влада освоїти всі гроші до закінчення війни?
29.10.2025 11:01 Відповісти
"половина мне, остальное нам"
29.10.2025 11:09 Відповісти
они уже деребанят...
29.10.2025 11:11 Відповісти
29.10.2025 11:13 Відповісти
Ще зайчика не піймали, а вже на лошатку катається. Йому весело і прикольно, а люди гинуть і зубожіють.
29.10.2025 11:30 Відповісти
Мародер ніяк ненажреться
29.10.2025 12:03 Відповісти

