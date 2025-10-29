Садовий оголосив про початок опалювального сезону у Львові

Будинки львів’ян почнуть підключати до опалення з 3 листопада.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"З понеділка запускаємо опалення в житлових будинках по всьому місту. Тепло з’явиться у домівках протягом наступних 2-5 днів, залежно від системи опалення", – написав міський голова.

Він нагадав, що садочки, школи та лікарні підключили до опалення раніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Київ розпочав опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня.