Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
155 0

Садовий оголосив про початок опалювального сезону у Львові

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

Будинки львів’ян почнуть підключати до опалення з 3 листопада.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"З понеділка запускаємо опалення в житлових будинках по всьому місту. Тепло з’явиться у домівках протягом наступних 2-5 днів, залежно від системи опалення", – написав міський голова.

Він нагадав, що садочки, школи та лікарні підключили до опалення раніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Київ розпочав опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня.

Автор: 

опалення (595) опалювальний сезон (1208) Львівська область (307)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 