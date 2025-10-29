Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В уряді почали готувати нову масштабну реконструкцію автотраси Одеса - Рені. Але роботи почнуть після війни

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) та Служба відновлення у Одеській області підписали угоду для підготовки інвестиційного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на Бухарест)".

Підписання угоди офіційно запускає підготовку цього масштабного публічного інвестиційного проєкту на півдні України, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Підготовча робота розділена на два етапи: спершу фахівці проведуть аналіз стратегічних альтернатив, згодом – передінвестиційне дослідження та попереднє ТЕО. Це дозволить оцінити стратегічні варіанти розвитку коридору, провести технічний, економічний, юридичний та екологічний аналіз, а також виявити потенціал для державно-приватного партнерства (ДПП).

"Ми розуміємо стратегічне значення проєкту "Одеса - Рені" для економіки України та її європейської інтеграції. Наш спільний пріоритет – забезпечити найвищу якість підготовки інвестиційної документації відповідно до міжнародних стандартів у максимально короткі терміни, чого вимагає відбудова під час війни", – зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Водночас вона зауважила, що наразі розпочинається лише підготовка до реалізації проєкту, його реалізація почнеться тільки після завершення війни.

У Мінвідновлення нагадали, що проєкт "М-15 Одеса - Рені" є пріоритетним до впровадження та включений до Єдиного проєктного портфеля держави на 2025 рік. Йдеться про повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту Е87.

Проєкт передбачає оновлення критичних елементів, зокрема мосту через Дністер у селі Маяки, транспортних розв'язок на M-28/M-14 та інших штучних споруд вздовж головної логістичної артерії півдня України, що веде до кордону з Румунією.

Розробка проєкту "М-15 Одеса - Рені" здійснюватиметься у межах програми Prepare Світового банку. Мета програми – підготовка "bankable project", тобто проєкту, який відповідає вимогам інвесторів та який можна реалізовувати вже завтра.

Як повідомлялося, масштабна реконструкція автотраси "М-15 Одеса - Рені" відбувалася з 2016 року і була завершена на початку 2019 року.

Галімий цирк.
На цю "підготовку" скільки грошей спишуть... Проектти там різні, засідання...
Краще хай проект оборонних споруд готують
29.10.2025 19:29 Відповісти
Спершу потрібно закінчити війну і випхати кацапню з України. Витрачати кошти на такі проекти зараз має ознаки корупції. Війна буде продовжуватись ще не один рік. Як мінімум до літа 2027 року. про що свідчать вже затверджені міжнародні програми забезпечення ЗСУ і паталогічне бажання кацапів гинути за "хотлки" *****.
29.10.2025 19:29 Відповісти
теж саме як майданчик очікування на 600 фуромісць за 400 лямів....
29.10.2025 19:57 Відповісти

