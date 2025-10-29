В уряді почали готувати нову масштабну реконструкцію автотраси Одеса - Рені. Але роботи почнуть після війни
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) та Служба відновлення у Одеській області підписали угоду для підготовки інвестиційного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на Бухарест)".
Підписання угоди офіційно запускає підготовку цього масштабного публічного інвестиційного проєкту на півдні України, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Підготовча робота розділена на два етапи: спершу фахівці проведуть аналіз стратегічних альтернатив, згодом – передінвестиційне дослідження та попереднє ТЕО. Це дозволить оцінити стратегічні варіанти розвитку коридору, провести технічний, економічний, юридичний та екологічний аналіз, а також виявити потенціал для державно-приватного партнерства (ДПП).
"Ми розуміємо стратегічне значення проєкту "Одеса - Рені" для економіки України та її європейської інтеграції. Наш спільний пріоритет – забезпечити найвищу якість підготовки інвестиційної документації відповідно до міжнародних стандартів у максимально короткі терміни, чого вимагає відбудова під час війни", – зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.
Водночас вона зауважила, що наразі розпочинається лише підготовка до реалізації проєкту, його реалізація почнеться тільки після завершення війни.
У Мінвідновлення нагадали, що проєкт "М-15 Одеса - Рені" є пріоритетним до впровадження та включений до Єдиного проєктного портфеля держави на 2025 рік. Йдеться про повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту Е87.
Проєкт передбачає оновлення критичних елементів, зокрема мосту через Дністер у селі Маяки, транспортних розв'язок на M-28/M-14 та інших штучних споруд вздовж головної логістичної артерії півдня України, що веде до кордону з Румунією.
Розробка проєкту "М-15 Одеса - Рені" здійснюватиметься у межах програми Prepare Світового банку. Мета програми – підготовка "bankable project", тобто проєкту, який відповідає вимогам інвесторів та який можна реалізовувати вже завтра.
Як повідомлялося, масштабна реконструкція автотраси "М-15 Одеса - Рені" відбувалася з 2016 року і була завершена на початку 2019 року.
На цю "підготовку" скільки грошей спишуть... Проектти там різні, засідання...
Краще хай проект оборонних споруд готують