В уряді почали готувати нову масштабну реконструкцію автотраси Одеса - Рені. Але роботи почнуть після війни

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) та Служба відновлення у Одеській області підписали угоду для підготовки інвестиційного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на Бухарест)".

Підписання угоди офіційно запускає підготовку цього масштабного публічного інвестиційного проєкту на півдні України, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Підготовча робота розділена на два етапи: спершу фахівці проведуть аналіз стратегічних альтернатив, згодом – передінвестиційне дослідження та попереднє ТЕО. Це дозволить оцінити стратегічні варіанти розвитку коридору, провести технічний, економічний, юридичний та екологічний аналіз, а також виявити потенціал для державно-приватного партнерства (ДПП).

"Ми розуміємо стратегічне значення проєкту "Одеса - Рені" для економіки України та її європейської інтеграції. Наш спільний пріоритет – забезпечити найвищу якість підготовки інвестиційної документації відповідно до міжнародних стандартів у максимально короткі терміни, чого вимагає відбудова під час війни", – зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Водночас вона зауважила, що наразі розпочинається лише підготовка до реалізації проєкту, його реалізація почнеться тільки після завершення війни.

У Мінвідновлення нагадали, що проєкт "М-15 Одеса - Рені" є пріоритетним до впровадження та включений до Єдиного проєктного портфеля держави на 2025 рік. Йдеться про повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту Е87. Проєкт передбачає оновлення критичних елементів, зокрема мосту через Дністер у селі Маяки, транспортних розв'язок на M-28/M-14 та інших штучних споруд вздовж головної логістичної артерії півдня України, що веде до кордону з Румунією.

Розробка проєкту "М-15 Одеса - Рені" здійснюватиметься у межах програми Prepare Світового банку. Мета програми – підготовка "bankable project", тобто проєкту, який відповідає вимогам інвесторів та який можна реалізовувати вже завтра.

Як повідомлялося, масштабна реконструкція автотраси "М-15 Одеса - Рені" відбувалася з 2016 року і була завершена на початку 2019 року.