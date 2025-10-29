Завдали росіянам втрат на понад $1 мільйон: Активісти CyberLegion зламали путінську ботоферму

Кіберугруповання CyberLegion виявило та зламало російську ботоферму, яка тривалий час займалась поширенням дезінформації та маніпуляцією громадською думкою в різних країнах світу.

За попередніми оцінками хактивістів, сума завданих збитків внаслідок втрати ботоферми та її впливу сягає понад $1 млн, повідомила група у Telegram.

Зокрема, активісти взяли під повний контроль близько 300 облікових записів та сторінок із понад 500 000 підписників.

За інформацією CyberLegion, працівники ботоферми реєстрували акаунти на SIM-карти, придбані в Україні, РФ, Молдові, а також у країнах Європи та Африки. Для маскування вони використовували проксі-сервери та фейкові облікові записи. Централізоване управління профілями здійснювалось через антидетект-браузер Octo Browser.

Ботоферма систематично поширювала пропутінські деструктивні наративи. Зокрема, ставка робилась на дискредитацію України, розпалення недовіри та хаосу в інших державах, зазначають в CyberLegion.

У ході розслідування, учасники групи виявили координаційний центр зловмисників у Московській області та ідентифікували її менеджерів. Як доказ, хактивісти оприлюднили конфігурації Octo Browser та скріншоти, що підтверджують методи роботи пропутінської ботоферми.

CyberLegion — це спільнота кіберпартизан, яка бореться проти диктатури російського режиму, цензури та війни, діючи в цифровому просторі для донесення правди та руйнування пропагандистських стін. Учасники спільноти працюють горизонтально та автономно, дотримуючись суворої анонімності.