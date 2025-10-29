Угорщина і Польща відмовилися скасувати ембарго на імпорт української агропродукції (оновлено)

Уряд Угорщини не планує скасовувати заборону на імпорт української агропромислової продукції після вступу в дію оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, "бюрократи ЄС зовсім не зацікавлені в тому, що буде з ЄС, зокрема, з угорськими фермерами, бо вони підпорядковують усе українським інтересам".

Він додав, що "угода про вільну торгівлю, укладена з країною, яка перебуває у стані війни, також викликає серйозні питання". Зокрема, угорський міністр обурився через збільшення квот на безмитний експорт низки українських товарів до ЄС в оновленій угоді.

"Ці питання впливають на наше повсякденне життя, але це не ті питання, які вони ставлять, їх більше цікавить як зробити Україну більш здатною експортувати до Європейського Союзу", – зазначив Надь.

Угорський міністр наголосив, що уряд захищає угорських фермерів і в односторонньому порядку тримає кордон закритим для української сільськогосподарської продукції.

"Уряд не хоче, щоб українські товари змінювали внутрішній ринок ЄС", – додав він.

Міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі також оголосило, що ця країна не скасує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з огляду на набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.

"Нові квоти та обсяги, встановлені у зв'язку з набранням чинності торговельною угодою між Україною та ЄС, поширюються на імпорт товарів на територію всього ЄС, тоді як у Польщі, як і раніше, діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. У зв'язку з неправдивою інформацією Міністерство аграрної політики підтверджує, що нова угода не змінює вищезгадані правила", – наголосили у польському міністерстві.

У Мінсільгоспі Польщі вважають, що нова угода не містить усі запропоновані Польщею положення, які мають мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство.

Як повідомлялося, з 29 жовтня набрали чинності зміни до Угоди про асоціацію України з ЄС, які передбачають перегляд квот на постачання українських агропромислових товарів. При цьому більшість обсягів тарифних квот істотно збільшено у порівнянні з обсягами, які діяли у 2021 році до запровадження в односторонньому порядку ЄС автономних торговельних заходів.

Нагадаємо, Угорщина з 15 вересня 2023 року запровадила односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів.

Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру, а у лютому 2024 року – на імпорт українського меду, який угорські компанії фасують та перепродають далі у ЄС.