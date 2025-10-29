Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
981 16

Угорщина і Польща відмовилися скасувати ембарго на імпорт української агропродукції (оновлено)

Угорщина збереже заборону на імпорт агропродукції з України

Уряд Угорщини не планує скасовувати заборону на імпорт української агропромислової продукції після вступу в дію оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, "бюрократи ЄС зовсім не зацікавлені в тому, що буде з ЄС, зокрема, з угорськими фермерами, бо вони підпорядковують усе українським інтересам".

Він додав, що "угода про вільну торгівлю, укладена з країною, яка перебуває у стані війни, також викликає серйозні питання". Зокрема, угорський міністр обурився через збільшення квот на безмитний експорт низки українських товарів до ЄС в оновленій угоді.

"Ці питання впливають на наше повсякденне життя, але це не ті питання, які вони ставлять, їх більше цікавить як зробити Україну більш здатною експортувати до Європейського Союзу", – зазначив Надь.

Угорський міністр наголосив, що уряд захищає угорських фермерів і в односторонньому порядку тримає кордон закритим для української сільськогосподарської продукції.

"Уряд не хоче, щоб українські товари змінювали внутрішній ринок ЄС", – додав він.

Міністерство сільського господарства і розвитку села Польщі також оголосило, що ця країна не скасує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з огляду на набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.

"Нові квоти та обсяги, встановлені у зв'язку з набранням чинності торговельною угодою між Україною та ЄС, поширюються на імпорт товарів на територію всього ЄС, тоді як у Польщі, як і раніше, діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. У зв'язку з неправдивою інформацією Міністерство аграрної політики підтверджує, що нова угода не змінює вищезгадані правила", – наголосили у польському міністерстві.

У Мінсільгоспі Польщі вважають, що нова угода не містить усі запропоновані Польщею положення, які мають мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство.

Як повідомлялося, з 29 жовтня набрали чинності зміни до Угоди про асоціацію України з ЄС, які передбачають перегляд квот на постачання українських агропромислових товарів. При цьому більшість обсягів тарифних квот істотно збільшено у порівнянні з обсягами, які діяли у 2021 році до запровадження в односторонньому порядку ЄС автономних торговельних заходів.

Нагадаємо, Угорщина з 15 вересня 2023 року запровадила односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів.

Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру, а у лютому 2024 року – на імпорт українського меду, який угорські компанії фасують та перепродають далі у ЄС.

Топ коментарі
+5
УКРАЇНА МАЄ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПОЛЬСЬКО МОЛОКА І ЩЕ ВСЯКОЇ КУЙНІ НА 8-10 МЛРД БАКСІВ...
показати весь коментар
29.10.2025 19:39 Відповісти
+1
Україна смертями українських захисників майже чотири роки прикриває задниці не тільки поляків.але більшості країн ЄС(ТЕПЕР ПОРІВНЮЙ)
показати весь коментар
29.10.2025 19:48 Відповісти
+1
І отримують від цього профіт. Відповідь має бути дзеркальною - тотальна заборона імпорту товарів з польщі та угорщини.
показати весь коментар
29.10.2025 19:54 Відповісти
Але ж поляки дають прихисток українцям-втікачам
показати весь коментар
29.10.2025 19:45 Відповісти
Але ж українці бьються з москалями та є бастіоном для Польщі тп поляків аід навали орди .
показати весь коментар
29.10.2025 19:50 Відповісти
Від навали Орди їх захищає НАТО, а не Україна. Тупий американський генерал сказав що кацапи скоро відкриють третій фронт.
показати весь коментар
29.10.2025 19:56 Відповісти
НАТО захищає?? До вас он ракети з безпилотниками як у себе вдома почувають.
показати весь коментар
29.10.2025 20:19 Відповісти
Боже, якщо Туск дізнається яке богохульство ви пишете у нього буде серцевий напад.
показати весь коментар
29.10.2025 20:29 Відповісти
А українці крім захисту, ще й надали дешеву рабсилу. Бо угорці з пшеками давно працюють за більші гроші у Німеччині, Австрії, Франції, Бельгії і т.д.
показати весь коментар
29.10.2025 20:18 Відповісти
А молоко, ви будете поставляти в Україну для забезпечення населення, чи як??
Щось забзділося в мережі отими ***********!?!?!
показати весь коментар
29.10.2025 19:59 Відповісти
не будь **********.Конкуренти поляків, у разі відмови України від їхньої продукції "зе слугам" ще "маленьке пиво " поставлять...(чи як?)
показати весь коментар
29.10.2025 20:09 Відповісти
Тут тільки одне питання: якого буя в Україні магазини забиті різною хнею з цих країн? Але з дебільними фламіндічами-дєрьмаками при владі це питання можна і не ставить.
показати весь коментар
29.10.2025 19:50 Відповісти
Так їх імпортують власники магазинів та різних оптових баз, а не дєрмак і міндич.
показати весь коментар
29.10.2025 20:04 Відповісти
Він додав, що "угода про вільну торгівлю, укладена з країною, яка перебуває у стані війни, також викликає серйозні питання"
- запитав тут у ШІ , отримав відповідь -
Стан війни
Це міжнародно-правовий статус, який означає, що дві або більше держав офіційно перебувають у війні.
Такий стан зазвичай офіційно оголошується (через декларацію війни або визнання факту війни).

показати весь коментар
29.10.2025 19:58 Відповісти
В Україні діє правовий режим воєнного стану, але ж вам, як ботам ************, аби гадити????
показати весь коментар
29.10.2025 20:01 Відповісти
Чому гундосий не реагує на виклики?Буде заливати про "Коаліцію охочих",про те що провів чергову Ставку,та про 3000 ракет.Очі розбуй.
показати весь коментар
29.10.2025 20:15 Відповісти

