Кабмін підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до суспільно корисних робіт

Кабінет Міністрів підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Ветерани отримуватимуть вищу зарплату – до 16 000 грн – під час участі у суспільно корисних роботах", – написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також збільшив суму компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів.

"Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати)", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко також повідомила, що фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти та отримання коштів на перенавчання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Кабмін продовжив термін компенсацій роботодавцям з прифронтових та найбільш постраждалих регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з 3 до 6 місяців.

Компенсація виплачується у розмірі мінімальної зарплати – 8 000 грн на місяць за кожну працевлаштовану особу ВПО, за яку сплачується ЄСВ.