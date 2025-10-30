Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до суспільно корисних робіт

Кабінет Міністрів підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Ветерани отримуватимуть вищу зарплату – до 16 000 грн – під час участі у суспільно корисних роботах", – написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також збільшив суму компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів.

"Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати)", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко також повідомила, що фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти та отримання коштів на перенавчання.

Як повідомлялося, раніше Кабмін продовжив термін компенсацій роботодавцям з прифронтових та найбільш постраждалих регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з 3 до 6 місяців.

Компенсація виплачується у розмірі мінімальної зарплати – 8 000 грн на місяць за кожну працевлаштовану особу ВПО, за яку сплачується ЄСВ.

раздолье для воровства моих налогов
показати весь коментар
30.10.2025 10:13 Відповісти
Соромлюсь запитати... Ветерани праці - теж ветерани, чи як? А що то взагалі за диво - безробітний ветеран?
показати весь коментар
30.10.2025 10:58 Відповісти
При чому контроль за виконанням суспільних робіт виконують мусора - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
показати весь коментар
30.10.2025 11:29 Відповісти

