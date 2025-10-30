Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Оформити допомогу з безробіття можна буде через "Дію": Кабмін затвердив створення цифрової екосистеми "Обрій"

Оформити допомогу з безробіття можна буде через "Дію"

Кабінет Міністрів схвалив постанову про запуск нової екосистеми "Обрій", яка має значно спростити працевлаштування для безробітних і спростити отримання допомоги від держави.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Через "Дію" людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію", – написала Свириденко.

За її словами, система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією за допомогою штучного інтелекту.

"Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості", – додала очільниця уряду.

Як повідомлялося, раніше Державна служба зайнятості назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, на які попит із боку роботодавців вищий за пропозицію.

безробіття (394) Держслужба зайнятості (113) Кабмін (7996) робота (984) Дія (695)
овцы должны быть чипированы и оцифрованы!
30.10.2025 10:09 Відповісти
тільки барани ведуться на ці блага,маю надію що знищивши зелену плісняву разом з їхніми результатами діяльності від законів та постанов,до обнуління Людини до запису в реєстрах....згідно конвенції у Людини не має бути іншого імені та статуса ніж набуте при народжені
30.10.2025 10:42 Відповісти
Це на дурака розраховано мабуть. А дифіцит робочої сили виліковує тільки розмір зарплати і більше ні що.
30.10.2025 11:44 Відповісти

