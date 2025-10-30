Кабмін створив єдиний реєстр професій. Навіщо це потрібно?

Кабінет Міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання", – повідомила Свириденко.

Вона додала, що роботодавці також зможуть використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

Як повідомлялося, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань".

Закон передбачає впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних.

Автори законопроєкту пояснювали, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілі, не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведуться різними суб'єктами. А це гальмує розвиток ринку праці та не сприяє ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій.

Згідно із ухваленим законом, Кабмін мав створит Єдиний реєстр кваліфікацій протягом року від набрання ним чинності.