Кабмін створив єдиний реєстр професій. Навіщо це потрібно?

Кабмін створив єдиний реєстр професій в Україні

Кабінет Міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання", – повідомила Свириденко.

Вона додала, що роботодавці також зможуть використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

Як повідомлялося, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань".

Закон передбачає впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних.

Автори законопроєкту пояснювали, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілі, не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведуться різними суб'єктами. А це гальмує розвиток ринку праці та не сприяє ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій.

Згідно із ухваленим законом, Кабмін мав створит Єдиний реєстр кваліфікацій протягом року від набрання ним чинності.

безробіття (394) Кабмін (7996) професія (16) робота (984) реєстр (594) Свириденко Юлія (257)
любим чином зігнати всіх нерабів у цифру,а на цей день всіма засобами дістати з підпілля 1,5млн людей та зробити з них фарш,реєстр професій в данний час нікому не потрібен бо вибито максимум з всіх технологічних та конкурентних підпріємств....
30.10.2025 10:36 Відповісти
Робота заради роботи, а більше щоб срать не хотілося.
30.10.2025 10:43 Відповісти
это да. скоро не будет кому работать по этим профессиям, зато есть реестр
30.10.2025 10:48 Відповісти
мені, про срать сподобалось.
30.10.2025 10:51 Відповісти
вимоги до вакансії та кваліфікацію претендента, роботодавець вирішує на свій розсуд!
виключно зі своїм баченням розвитку підприємства!
дебілка свириденка в черговий раз вилізла з під столу дєрьмака і подовжує навалювати ідіотію!
дегенератка свириденка!
тебе призначили прем'єром воюючої країни!
у нас розвалена економіка. у нас нема газу на зиму. у нас знищена енергетика.
утирочна свириденка синхронізує реєстри....
я в глибокому відчаї, бо не бачу виходу з цієї сраки!!!!
30.10.2025 10:58 Відповісти
Кацапи прочитавши те, що ви понаписували, будуть чекати як Україна ось-ось здасться!
30.10.2025 11:23 Відповісти
будь ласка!
не кажіть кацапам.
нехай, не читають.
30.10.2025 11:26 Відповісти
"Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів..." Джерело: https://censor.net/n3582397
Стісняюсь спитать: ці центри вже існують чи будуть створені в процесі діджиталізації?
30.10.2025 11:24 Відповісти

