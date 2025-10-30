Пільги для покупців елітних електрокарів в Україні вже перевищили європейські, – Куюн

Покупці електромобілів в Україні сплачують на 40% менше податків до держбюджету, порівняно із авто з двигунами внутрішнього згорання. При цьому, ця пільга поширюється на елітні авто.

Про це директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн пише у своїй колонці для Бізнес Цензора.

"Наприклад, дуже поширені посилання на європейські практики, коли державні дотації на легкові батарейні електромобілі (BEV) становлять 2-6 тисяч євро. Мовляв, Україна має робити аналогічно, бо котиться в Європу. От тільки пільга від держави на придбання електромобіля вартістю 1 млн грн становить 408 тис. грн (майже 9 тис. євро), або понад 40%. І це ми взяли досить бюджетну машину", – пояснив Куюн.

Він зауважив, що пільги для електрокарів дозволяють ввозити в Україну не лише бюджетні електромобілі, а й авто преміум-класу.

"Завдяки пільгам Audi E-tron коштує приблизно на 20 тис. євро дешевше за свого "брата" Q8 із бензиновим мотором. А тим часом на українських дорогах є і мерседесівські "електрокубіки" вартістю 140 тис. євро, і там пільга вже становитиме понад 50 тис. євро", – зауважив експерт.

За його словами, навіть під час війни пільга для покупців електрокарів сягає 40%.

"Сумарна пільга становить 40%, тоді як ПДВ – лише 20%. А ще 20% – це нульове ввізне мито, яке діє останні 10 років (мито на машини з двигунами внутрішнього згоряння – це 10%), нульовий збір у Пенсійний фонд (5%) і майже нульовий акциз. Під відверте здивування любителів електрокарів констатуємо: в Україні діє безпрецедентна система стимулювання переходу на електро", – підсумував Куюн.

Як повідомлялося, під час голосування за ухвалення держбюджету-2026 Верховна Рада попередньо схвалила продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Втім, це не остаточне рішення.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Зокрема, на відміну від автомобілів з двигуном внутрішнього згорання, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Потрібно сплатити лише акцизний збір у розмірі 1 євро за кВт ємності акумулятора.

Такі пільги запровадили у 2017 році спочатку на рік, потім її дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – ще на три роки, до кінця 2025 року.

Завдяки пільгам за січень-серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.