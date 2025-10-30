Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 444 13

Графіки відключення світла застосовані по всій Україні, – "Укренерго"

свет

Через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах України відновлено дію заходів обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, для населення з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Причина застосування обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", – додали в компанії.

Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.

Автор: 

електроенергія (4443) Укренерго (2090) відключення світла (660)
+6
30.10.2025 15:15 Відповісти
+5
Шо ви по три рази на день міняєте? Ну є проблема, ми знаємо. Опублікуйте та нехай люди пристосовуються до графіків, планують свої справи. А так дьоргають людей тільки та нерви тріпають. То є то немає...
30.10.2025 15:17 Відповісти
+2
Графіки відключень світла скасовано по всій Україні - Укренерго. 30.10.25 10:28

Графіки відключення світла застосовані по всій Україні, - "Укренерго" 30.10.25 15:10

Потужно!!!
30.10.2025 15:35 Відповісти
30.10.2025 15:15 Відповісти
і до чого тут кудрицький?
чи він не відповідав за захист енергетики?
а, за що відповідає керівник укренерго?
30.10.2025 15:17 Відповісти
Так от якраз Кудрицький більше за будь-кого зробив для захисту та відновлення енергетики.

Його ж не за це пресують, а за те що посмів відкривати рота на Галущенка. Посмів лізти у тендери, на яких контори Галущенка та Єрмака повинні були бабло пиляти.
30.10.2025 15:38 Відповісти
звідки ви це взяли?
ви наближений?

я взагалі усцикаюсь кіпятком, як всі неформали кинулися захищати зеленого дегенерата мародера.
який до цього, відсмоктував у коломойського.
ніфіга собі чесний борець проти зе!шобли.
30.10.2025 15:41 Відповісти
Може тому, що новини не ту Баби Галі на ринку збираю. Хз.
Судячи з усього, примітивні прості люди краще знають хто у кого смоктав.
30.10.2025 15:45 Відповісти
баба галя, дуже любить укренерго.
бо кожні пів року, від пенсії залишається все меньше і меньше.
а статки кудрицьких все більше і більше. іспанськи хатинки ростуть як на дрожах.
баба галя вимушена на базарі соліннями торгувати, а не відпочивати а закордонам на пенсії, з 40+ стажем.
30.10.2025 16:16 Відповісти
щоб там не було, але саме за Кудрицького ми підключились до енергосистеми ЄС, що дає можливість зараз імпортувати електроенернію та балансувати систему.
30.10.2025 15:47 Відповісти
2017 рік - 28 червня НЕК "Укренерго" підписало Угоду про умови майбутньої синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-Ehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%8E_ENTSO-E#cite_note-9 [9
2019 рік - У січні-квітні в межах підготовки до синхронізації НЕК "Укренерго" спільно з генеруючими компаніями провели тестування можливостей автоматичного регулювання частоти та потужності, напруги і реактивної потужності на 11 енергоблоках 8 українських електростанційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%8E_ENTSO-E#cite_note-13 [13]. Випробування проводилися за консалтингової підтримки та фінансування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 USAID та Енергетичної асоціації США (USEA).

який же кудрицький фантастичний менеджер!!!
поставив свій підпис під роботою зробленою до нього!
як раз тоді коли кудрицький в холуях у коломойського числився.
30.10.2025 15:59 Відповісти
Так це вже ''Ротердам +'' в новій формі? Яке ж велике щастя зайти в інтернет і подивитися графік відключення світла. Розроблені ці графіки так оперативно і так гарно, що полегшують життя і побут громадян по всій Україні.
30.10.2025 15:50 Відповісти
Спочатку скасовано, в потім застосовано
Зовсім без палива

Зараз знову будуть казати, що великий дефіцит і треба терміново підняти тарифи
30.10.2025 16:05 Відповісти

