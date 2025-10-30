Графіки відключення світла застосовані по всій Україні, – "Укренерго"

Через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах України відновлено дію заходів обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, для населення з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Причина застосування обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", – додали в компанії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.