Графіки відключення світла застосовані по всій Україні, – "Укренерго"
Через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах України відновлено дію заходів обмеження споживання електроенергії.
Зокрема, для населення з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
"Причина застосування обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", – додали в компанії.
Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.
чи він не відповідав за захист енергетики?
а, за що відповідає керівник укренерго?
Його ж не за це пресують, а за те що посмів відкривати рота на Галущенка. Посмів лізти у тендери, на яких контори Галущенка та Єрмака повинні були бабло пиляти.
ви наближений?
я взагалі усцикаюсь кіпятком, як всі неформали кинулися захищати зеленого дегенерата мародера.
який до цього, відсмоктував у коломойського.
ніфіга собі чесний борець проти зе!шобли.
Судячи з усього,
примітивніпрості люди краще знають хто у кого смоктав.
бо кожні пів року, від пенсії залишається все меньше і меньше.
а статки кудрицьких все більше і більше. іспанськи хатинки ростуть як на дрожах.
баба галя вимушена на базарі соліннями торгувати, а не відпочивати а закордонам на пенсії, з 40+ стажем.
2019 рік - У січні-квітні в межах підготовки до синхронізації НЕК "Укренерго" спільно з генеруючими компаніями провели тестування можливостей автоматичного регулювання частоти та потужності, напруги і реактивної потужності на 11 енергоблоках 8 українських електростанційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%8E_ENTSO-E#cite_note-13 [13]. Випробування проводилися за консалтингової підтримки та фінансування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 USAID та Енергетичної асоціації США (USEA).
який же кудрицький фантастичний менеджер!!!
поставив свій підпис під роботою зробленою до нього!
як раз тоді коли кудрицький в холуях у коломойського числився.
Потужно!!!
Зовсім без палива
Зараз знову будуть казати, що великий дефіцит і треба терміново підняти тарифи