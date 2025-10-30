Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнюється після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс на останній день жовтня

Гривня продовжує повільно зміцнюватися щодо американського долара та євро після зниження на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 31 жовтня, на рівні 41,9701 грн/$, порівняно із 42,0115 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 35 копійок – до 48,5132 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2380) гривня (1699) курс (1650) НБУ (9651) обмін валюти (840)
А якби шаги ввели то ще більше б зміцнилась...
показати весь коментар
30.10.2025 16:19 Відповісти
на скільки вона там "шагів" зміцнилась, потужніки зміцновані нацбанковські ))
показати весь коментар
30.10.2025 16:35 Відповісти
Качают твари курс... Зарабатывают на ровном месте, гоняя сотни миллионов гривен по кругу. Дело Гонтаревой и Рожковой живет и процветает. А лохи облизываются - гривна укрепилась!
показати весь коментар
30.10.2025 17:18 Відповісти

