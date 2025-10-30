Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,2 мільярда боргу у справі "VAB банку": рішення набуло чинності

Апеляційний суд відхилив скаргу колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього 1,22 млрд грн на користь Нацбанку в рахунок погашення боргу за стабілізаційним кредитом.

Таке рішення Київський апеляційний суд ухвалив 28 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

"Апеляційний суд підтвердив законність вимог Національного банку та рішення суду першої інстанції, яке відтепер набрало законної сили і є обов’язковим до виконання поручителем банку", – зазначив начальник управління Національного банку Сергій Бойко.

Нагадаємо, "ВіЕйБі Банк" у 2014 році уклав з Національним банком договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки. Оскільки і банк, і його поручитель не виконали взяті на себе зобов’язання, НБУ у 2015 році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості. Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року задовольнив позов Нацбанку до Олега Бахматюка про стягнення з нього 1,22 млрд грн.

У Нацбанку додали, що наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами його збанкрутілих банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн. У січні 2025 року Верховний Суд підтвердив законність попередніх рішень судів про стягнення 1,8 млрд грн боргу з Бахматюка як колишнього власника банку "Фінансова Ініціатива".

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні 2024 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".