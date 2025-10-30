АМКУ заблокував продаж найбільшого хмарного оператора України "Київстару". Серед його власників досі є росіяни

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив заявку найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" на купівлю контрольної частки в компанії GigaCloud.

Про це в АМКУ повідомили у відповідь на запит української редакції Forbes.

В Антимонопольному комітеті пояснили, що ухвалили таке рішення 3 жовтня, бо заявка "Київстару" не відповідала встановленим вимогам.

Повторну заявку на купівлю GigaCloud мобільний оператор подав 24 жовтня 2025 року.

"Комітет здійснює аналіз документів, доданих до повторної заяви", – ідеться у відповіді АМКУ.

Раніше організація "Рада економічної безпеки України" закликала оцінити ризики для національної безпеки у випадку придбання 80% акцій GigaCloud компанією "Київстар" через можливий звʼязок ​​з підсанкційними громадянами РФ. Зокрема, експерти організації вказували, що GigaCloud є найбільшим українським постачальником хмарних послуг, який обслуговує понад 1500 клієнтів, зокрема державні "Дію", НСЗУ, Мінсоцполітики, "Украерорух", Управління держохорони та Одеський морський порт. Водночас материнська компанія "Київстару" – VEON – через низку іноземних юридичних осіб контролюється громадянами РФ Михайлом Фрідманом, Олексієм Косоговим та Петром Авеном, які перебувають під санкціями України, ЄС, Великої Британії, США та інших країн.

Кому належить GigaCloud

Акціонерами ТОВ "Гігаклауд" (GigaCloud) зараз вказані Nazlami Limited (Мальта) з часткою 48,43%; Telliani Limited (Кіпр) з 31,15%; Zvityaga Limited (Мальта) з 20,42%.

Серед засновників Gigacloud – Назарій Курочко, Антон Хвастунов, Олег Поліщук. У 2024 році дохід компанії склав 410 млн грн, чистий прибуток – 45,6 млн грн.

Компанія розміщує своє обладнання в трьох дата-центрах: GigaCenter і BeMobile – в Києві, та Atman – у Варшаві.

Нагадаємо, "Київстар" також намагається придбати власника сервісу Tabletki.ua. Компанія кілька разів подавала заявку на погодження угоди до АМКУ, але отримувала відмову. За оцінками української редакції Forbes, вартість угоди може становити $30-80 млн.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" купити сервіс замовлення таксі Uklon.

Влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують зокрема державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджували, що компанія не пов'язана із діяльністю Міхаіла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.