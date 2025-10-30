За ексголову "Укренерго" Кудрицького внесли заставу, він вийде із СІЗО, – ЗМІ

За колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у встановленому судом розмірі.

Наразі відбуваються пов'язані із цим формальні процедури, після завершення яких Кудрицький вийде з СІЗО, повідомляє Суспільне із посиланням на джерела.

Як повідомлялося, напередодні Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ДБР та обрав запобіжний захід для Кудрицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Нагадаємо, 28 жовтня ДБР затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького у справі про тендери на будівництво парканів у 2018 році.

Перед цим, 21 жовтня, співробітники ДБР провели обшук у Володимира Кудрицького та в офісі "Укренерго", але в іншій справі – про можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач. Кудрицький зазначав, що події у справі відбулися вже після його звільнення з посади голови "Укренерго". Він також розповів, що співробітники ДРБ обманом вилучили його телефон, який у нього попросили показати поліцейські на блокпосту. Це відбулося наступного дня після того, як Кудрицький публічно звинуватив ексміністра енергетики Германа Галущенка та Офіс президента у зриві будівництва нової газової генерації електроенергії.

За версією слідства, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич (зараз він перебуває у СІЗО за звинуваченням в іншій справі) організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях. За результатами закупівель "Укренерго" уклало з компаніями Гринкевича два договори на загальну суму понад 68 млн грн і сплатило підряднику 13,7 млн грн авансу. Але він роботи не виконав.

Наразі львівському бізнесмену Гринкевичу повідомлено про підозру у цій справі за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України.

Кудрицького затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.