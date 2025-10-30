За ексголову "Укренерго" Кудрицького внесли заставу, він вийшов із СІЗО (оновлено)

За колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у встановленому судом розмірі.

Про це повідомило Суспільне із посиланням на джерела.

Згодом народний Ярослав Железняк ("Голос") підтвердив, що Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу.

Як повідомлялося, напередодні Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ДБР та обрав запобіжний захід для Кудрицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Нагадаємо, 28 жовтня ДБР затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького у справі про тендери на будівництво парканів у 2018 році.

Перед цим, 21 жовтня, співробітники ДБР провели обшук у Володимира Кудрицького та в офісі "Укренерго", але в іншій справі – про можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач. Кудрицький зазначав, що події у справі відбулися вже після його звільнення з посади голови "Укренерго". Він також розповів, що співробітники ДРБ обманом вилучили його телефон, який у нього попросили показати поліцейські на блокпосту. Це відбулося наступного дня після того, як Кудрицький публічно звинуватив ексміністра енергетики Германа Галущенка та Офіс президента у зриві будівництва нової газової генерації електроенергії.

За версією слідства, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич (зараз він перебуває у СІЗО за звинуваченням в іншій справі) організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях. За результатами закупівель "Укренерго" уклало з компаніями Гринкевича два договори на загальну суму понад 68 млн грн і сплатило підряднику 13,7 млн грн авансу. Але він роботи не виконав.

Наразі львівському бізнесмену Гринкевичу повідомлено про підозру у цій справі за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України.

Кудрицького затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.