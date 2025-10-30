Кабмін схвалив відновлення дії угоди з Францією про співпрацю в атомній енергетиці

Кабінет Міністрів затвердив домовленість з урядом Франції про відновлення дії угоди про співробітництво між двома країнами у сфері мирного використання ядерної енергії.

Відповідну угоду, підписану 7 червня 2024 року у Парижі, Кабмін схвалив на засіданні напередодні, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він уточнив, що це дозволить відновити дію укладеної ще у 1998 році угоди з Францією про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії.

За словами Мельничука, вона "створює правові підстави для співробітництва сторін у сфері мирного використання ядерної енергії, а також створює умови для співпраці у таких сферах взаємного інтересу як обслуговування існуючого українського атомного парку, послуги ядерного паливного циклу, будівництво нових ядерних реакторів та малих модульних реакторів".

