Кабмін схвалив відновлення дії угоди з Францією про співпрацю в атомній енергетиці
Кабінет Міністрів затвердив домовленість з урядом Франції про відновлення дії угоди про співробітництво між двома країнами у сфері мирного використання ядерної енергії.
Відповідну угоду, підписану 7 червня 2024 року у Парижі, Кабмін схвалив на засіданні напередодні, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він уточнив, що це дозволить відновити дію укладеної ще у 1998 році угоди з Францією про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії.
За словами Мельничука, вона "створює правові підстави для співробітництва сторін у сфері мирного використання ядерної енергії, а також створює умови для співпраці у таких сферах взаємного інтересу як обслуговування існуючого українського атомного парку, послуги ядерного паливного циклу, будівництво нових ядерних реакторів та малих модульних реакторів".
Ядерна енергетика займає провідну роль у виробництві електроенергії у Франції. Станом на 2024 рік вона забезпечувала 63% від загального виробництва електроенергії в країні. На території країни розташовано 19 АЕС, які мають 57 енергоблоків різної потужності.
Проєктуванням і будівництвом ядерних реакторів у Франції займається група компаній AREVA.
