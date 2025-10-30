Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський повідомив про російський удар по Слов’янській ТЕС, є загиблі та поранені

Володимир Зеленський

Російські окупаційні війська вдарили авіабомбами по Словʼянській ТЕС, внаслідок удару є загиблі та поранені.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверенні.

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", – заявив голова дежави.

Водночас він не уточнив, які об'єкти енергетики постраждали внаслідок масованого комбінованого удару в ніч на 30 жовтня.

"Увесь день сьогодні працюють наші енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області – після російського удару. Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.

Зеленський Володимир (2598) ТЕС (683) Донецька область (204) електроенергія (4443) Краматорський район (8) Слов’янськ (19)
