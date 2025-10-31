Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відновлення енергосистеми
812 7

Кабмін встановив показник для економії енергії у будівлях органів влади. Це зобов’язання перед ЄС

Кабмін встановив показник для економії енергії у будівлях органів влади

Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

Відповідне розпорядження №1181 від 29 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

"Відповідно до закону "Про енергетичну ефективність будівель" уряд встановив: цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади в розмірі 133,8 тис. кВт-год; цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади, виражений в показниках первинної енергії, в розмірі 253,3 тис. кВт-год", – йдеться у документі.

Раніше віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявляла, що енергоефективність державних будівель є зобов’язанням України для вступу в ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, восени 2024 року Мінгромад розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні. Йдеться про будівлі з близьким до нульового споживання енергії.

Перехід на будівництво будівель NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року. У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна також взяла на себе зобов'язання щодо імплементації цього механізму, зазначали у міністерстві.

Автор: 

Кабмін (8002) економія (91) енергоефективність (401)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шановні депутати, просимо проводити дерибан при світлі енергозберігаючих ламп.
показати весь коментар
31.10.2025 09:23 Відповісти
Не підказуйте. Бо зараз тендер на закупівлю енергозберігаючих ламп оголосять..і почнуть мінять компьютерну техніку, кондиціонери, холодоси і т. і. З вищим класом енергозбереження..
показати весь коментар
31.10.2025 09:56 Відповісти
Дерибанять вони в цілковитій темряві і тиші, щоб ніхто не здогадався.
показати весь коментар
31.10.2025 10:21 Відповісти
Тепер треба все по новому планувати в Будівлях Уряду і закуповувати, бо якже без цього?? Знову міністр КМУ з держСекретарем КМУ, свої компашки заводитимуть для реалізації рішення??? Ну, а далі, тендери-гроші, їх братський розпил, фото у вишиванках ….
Кошториси будуть цікаві для бухгалтерів Секретаріату КМУ…..
показати весь коментар
31.10.2025 09:48 Відповісти
Вишиванки за кільканадцять тисяч гривень, інакше свої ж засміють.
показати весь коментар
31.10.2025 10:25 Відповісти
Дебіли яких світ не бачив......
показати весь коментар
31.10.2025 10:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 