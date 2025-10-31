Наслідки ударів по НПЗ і санкцій: Експорт російських нафтопродуктів рекордно впав, – Bloomberg

Експорт російських нафтопродуктів у жовтні впав до рекордно низького від початку повномасштабної війни в Україні рівня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Так, у жовтні Росія експортувала морем в середньому 1,89 млн барелів нафтопродуктів на день – це мінімальний показник із січня 2022 року.

Основними причинами обвалу стали масові зупинки нафтопереробних заводів після ударів українських дронів та посилення санкцій, зазначає агентство.

При цьому експорт дизпалива та газойлю зріс на 2%, порівняно з попереднім місяцем, – до приблизно 740 тис. барелів на день. Однак експорт лігроїну (також відомого як "нафта") скоротився на 3% після падіння до багатомісячного мінімуму у вересні – до лише 317 тис. барелів на день. Відвантаження цього виду нафтопродуктів все ще обмежене після атак на термінал Усть-Луга минулого місяця, який відповідає за понад 60% експорту.

Водночас експорт мазуту впав на 10% – до 710 тис. барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. Потоки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, зросли на 6% – до приблизно 70 тис. барелів на день.

Крім того, Росія експортувала близько 13 тис. барелів бензину та компонентів, а також 44 тис. барелів реактивного палива на день.

У найближчій перспективі експорт дизельного палива залишається відносно стабільним, оскільки більшість поставок спрямовані на сусідні ринки, такі як Туреччина та Африка, зазначає Bloomberg. Однак експорт нафти та мазуту є більш вразливим до санкцій, а тривалі рейси до Азії наражають деякі вантажі на ризик затримки.

Як повідомлялося, Росія планувала розпочати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

При цьому Росія вже збільшила закупівлі бензину з Білорусі залізницею у вересні у чотири рази, хоча значна частина білоруського пального все ще відправляється на експорт до інших країн.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де заборонили продавати більше 20 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.