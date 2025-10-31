Росіяни знищили макаронну фабрику на Харківщині та склади столичного виробника морозива

За останні дні російські окупаційні війська завдали ударів по підприємству з виготовлення макаронів "Стрілець" у Чугуєві, який виготовляє макаронні вироби під торговою маркою "Зодіак", а також по складам столичного виробника морозива Gelarty.

За словами заступника Чугуївської міської голови Костянтина Барміна, атака на виробника макаронів сталася увечері 28 жовтня, передає "Суспільне".

"Не було постраждалих при влучанні. Проводиться робота з відновлення комунальними підприємствами, надається допомога та працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів", – сказав він.

За інформацією директора підприємства Олексія Старикова, дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".

"Займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Усе що було на складі, – макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості", – розповів він.

Крім того, через атаку РФ по цивільній інфраструктурі було пошкоджено склади виробника морозива Gelarty у Києві.

Склад компанії був пошкоджений ще під час атаки 25 жовтня, передає українська редакція Forbes.

"Ми продаємо більш ніж у 300 точках – у мережах "Сільпо", "Фора" та інших, у приватних магазинах", – розповіла власниця бізнесу Лілія Голубєва, яка оцінила вартість втрачених запасів товару у 3 млн грн.

Нині компанія виконує поставки по Києву через інтернет-магазин. Виробництво компанії, яке знаходиться в іншій локації, продовжує працювати, додала вона.

Як повідомлялося, напередодні російські окупаційні війська вдарили авіабомбами по Словʼянській ТЕС, внаслідок удару є загиблі та поранені, розповів президент Володимир Зеленський.

Водночас він не уточнив, які ще об'єкти енергетики постраждали внаслідок масованого комбінованого удару в ніч на 30 жовтня.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.