Влада Києва витратить 500 мільйонів на ремонт ділянки автотраси протяжністю менше 2 кілометрів

Комунальна корпорація "Київавтодор" 29 жовтня уклала договір з ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" на капітальний ремонт Міської вулиці від проспекту Палладіна до дороги Київ - Гостомель вартістю майже 502 млн грн.

Роботи розпочнуться у листопаді і мають бути виконані до кінця жовтня 2026 року, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Підрядник надає гарантію 5 років на асфальтобетонне покриття і 10 років на основу дорожнього одягу.

Міська – магістральна вулиця загальноміського значення (частина Великої Окружної дороги), побудована в 1950 році та реконструйована в 1996 році. Нею проходить значний вантажний і пасажирський трафік, включно з транспортом з міст Київської області (Буча, Ірпінь, Бородянка).

"Київавтодор" оголосив тендер на капремонт вулиці Міської у серпні. Необхідність капітального ремонту пояснювали тим, що вулиця перебуває в незадовільному технічному стані, має багато ям, тріщин і колійність на всій довжині.

Капітальний ремонт передбачає заміну дорожнього покриття проїжджої частини від проспекту Палладіна до дороги Київ - Гостомель протяжністю 1,75 км, влаштування велоінфраструктури та тротуарів, пониження бордюрів на переходах для безбар'єрності, ремонт і створення нової мережі дощової каналізації.

