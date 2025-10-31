Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ремонт доріг
1 493 17

Влада Києва витратить 500 мільйонів на ремонт ділянки автотраси протяжністю менше 2 кілометрів

окружна

Комунальна корпорація "Київавтодор" 29 жовтня уклала договір з ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" на капітальний ремонт Міської вулиці від проспекту Палладіна до дороги Київ - Гостомель вартістю майже 502 млн грн.

Роботи розпочнуться у листопаді і мають бути виконані до кінця жовтня 2026 року, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Підрядник надає гарантію 5 років на асфальтобетонне покриття і 10 років на основу дорожнього одягу.

Міська – магістральна вулиця загальноміського значення (частина Великої Окружної дороги), побудована в 1950 році та реконструйована в 1996 році. Нею проходить значний вантажний і пасажирський трафік, включно з транспортом з міст Київської області (Буча, Ірпінь, Бородянка).

"Київавтодор" оголосив тендер на капремонт вулиці Міської у серпні. Необхідність капітального ремонту пояснювали тим, що вулиця перебуває в незадовільному технічному стані, має багато ям, тріщин і колійність на всій довжині.

Капітальний ремонт передбачає заміну дорожнього покриття проїжджої частини від проспекту Палладіна до дороги Київ - Гостомель протяжністю 1,75 км, влаштування велоінфраструктури та тротуарів, пониження бордюрів на переходах для безбар'єрності, ремонт і створення нової мережі дощової каналізації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, раніше група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві протяжністю 5,4 км, запропонувавши виконати роботи за 1,26 млрд грн.

Автор: 

дороги (1615) Київ (4811) ремонт (1538) Київавтодор (165) Onur (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Війна, відступаємо, втрачаєм території і населення. Обстріли, що наростають. Але ж гроші самі себе не вкрадуть?
показати весь коментар
31.10.2025 12:26 Відповісти
+3
шикарно,2км траси за 11,5млн$ .....це навіть не жлобство ,кличко красень чує що дембель поруч.....
показати весь коментар
31.10.2025 12:28 Відповісти
+2
Це саме те, що потрібно для фронту і перемоги. А вчора так київляни лаяли Одесу, що не хочуть прибрати пам'ятник арапа Пушкіна, а тут на тобі, не просто наратив і індикатор, а дії заради російського-агресора.
показати весь коментар
31.10.2025 12:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна, відступаємо, втрачаєм території і населення. Обстріли, що наростають. Але ж гроші самі себе не вкрадуть?
показати весь коментар
31.10.2025 12:26 Відповісти
Державний інститут Укравтодора продовжує малювати кошторисні розцінки в 2-3 рази дорожче за реальну вартість робіт! Поки цей інститут буде продовжувати свою корупційну антидержавну діяльність мафія буде красти гроші на дорогах мільярдами!
показати весь коментар
31.10.2025 12:31 Відповісти
Це саме те, що потрібно для фронту і перемоги. А вчора так київляни лаяли Одесу, що не хочуть прибрати пам'ятник арапа Пушкіна, а тут на тобі, не просто наратив і індикатор, а дії заради російського-агресора.
показати весь коментар
31.10.2025 12:27 Відповісти
шикарно,2км траси за 11,5млн$ .....це навіть не жлобство ,кличко красень чує що дембель поруч.....
показати весь коментар
31.10.2025 12:28 Відповісти
То дембель у зе! начасі. А Кличка не чіпайте. У своєму місті розбирайтесь.
показати весь коментар
31.10.2025 12:41 Відповісти
асфальт, бровки поменять, выделить полосу для общ транспорта и велосипедистам, у отбитого велосипедный бизнес осенью, зимой и весной не идёт
показати весь коментар
31.10.2025 12:28 Відповісти
Команда Зеленського нічого не може зробити з місцевими корупціонерами, не вистачає кваліфікації для унеможливлення крадіжок! Пора міняти команду непрофесійних та бездіяльних спостерігачів.
показати весь коментар
31.10.2025 12:28 Відповісти
Там хтось казав,Кличко все для фронту,а вони всі одним миром мазані.
показати весь коментар
31.10.2025 12:38 Відповісти
Ну то ходіть, ламайте ноги. Гробте свої авто. Доречі, а Ви звідки?
показати весь коментар
31.10.2025 12:42 Відповісти
Клічко знову "не при ділах"?
показати весь коментар
31.10.2025 12:42 Відповісти
Крадії, там можно їздить, під час війни є на що витратити гроші. Влада- зрада
показати весь коментар
31.10.2025 12:45 Відповісти
якщо міст не будуть розширяти, то ремонт до сраки
показати весь коментар
31.10.2025 12:45 Відповісти
своїх потрібно підкормлювати
показати весь коментар
31.10.2025 12:59 Відповісти
А скільки це буде в дорогах. Невже так сильно гроші потрібні.
показати весь коментар
31.10.2025 13:44 Відповісти
Дивлячись,як ремонтують Південний міст( на ділянці 5 людей,двоє у телефоні,троє курять,або навпаки) ділянку ремонтуватимуть років п'ять,і ціна її буде три рази по п'ятсот.
показати весь коментар
31.10.2025 14:00 Відповісти
Якщо в прифронтовому Покровську клали асфальт і робили квітникові клуби,то ви боти мовчали,а тепер вонь підняли Київ найбільше допомагає ЗСУ.
показати весь коментар
31.10.2025 14:21 Відповісти
О, давайте їм ще грошей з військового збору виділимо.
показати весь коментар
31.10.2025 14:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 