Антимонопольний комітет оштрафував відомого виробника соків на 39 мільйонів

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував виробника соків ТОВ "ТБ Фрут Капітал" на загальну суму 39,1 мільйона гривень за порушення закону "Про захист економічної конкуренції".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 30 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Штрафи накладено за те, що виробник у липні 2021 року без отримання дозволу Антимонопольного комітету придбав частки у розмірі 100% у чотирьох інших компаніях: ТОВ "Арсенал Інвестгруп Хмельницьк", ТОВ "Арсенал Інвестгруп Вінниця", ТОВ "Арсенал Інвестгруп" та ТОВ "Арсенал Інвестгруп Городок".

"АМКУ визнав такі дії товариства порушеннями пункту 12 статті 50 закону "Про захист економічної конкуренції" у вигляді здійснення концентрацій без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету, наявність яких необхідна, та за результатами розгляду 4 справ оштрафував його на загальну суму 39,1 млн грн", – зазначається у повідомленні.

За даними у системі YouControl, ТОВ "ТБ Фрут Капітал" опосередковано належить львів’янину Тарасу Колянковському та входить до складу TBF Group. До квітня 2024 року бенефіціарами компанії були вказані Ірина та Святослав Барщовські – діти засновника TBF Group Тараса Барщовського. За даними на її сайті, TBF Group – це група компаній українського походження, яка вже понад 20 років спеціалізується на переробці фруктів та є одним із найбільших виробників концентрованого соку в Європі. Компанія має власні виробничі потужності та постачає продукцію на міжнародні ринки. До групи компаній також входить завод з виробництва натуральних соків із екологічно чистих плодів та ягід під брендами Galicia та "Світанок".

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет відхилив заявку найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" на купівлю контрольної частки в компанії GigaCloud. Повторну заявку на купівлю GigaCloud мобільний оператор подав 24 жовтня.

Раніше організація "Рада економічної безпеки України" закликала оцінити ризики для національної безпеки у випадку придбання 80% акцій GigaCloud компанією "Київстар" через можливий звʼязок ​​з підсанкційними громадянами РФ.