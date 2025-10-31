Нацбанк погіршив оцінку дефіциту електроенергії та імпорту газу на цей та наступний роки

Національний банк України, враховуючи наслідки нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, погіршив оцінку дефіциту електроенергії на четвертий квартал цього року та перший квартал наступного до рівня 4-6%, тоді як наприкінці липня цього року оцінював його на рівні близько 1%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

"У 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту електроенергії сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0,1 в.п. (відсотковий пункт), та у 2026 році – на 0,2 в.п.", – сказано в звіті.

Нацбанк додав, що різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку Росії наприкінці третього кварталу суттєво також суттєво збільшило потреби в додатковому імпорті електроенергії та газу для успішного проходження опалювального періоду.

"Очікується імпорт 6 млрд кубометрів газу в 2025 році, 5 млрд кубометрів – у 2026 році і 3 млрд кубометрів – у 2027 році. Це збільшить витрати більше, ніж на $3 млрд у 2025 році та ще на $3 млрд – у 2026-2027 роках", – зазначено в документі.

У липневому звіті Нацбанк прогнозував імпорт газу цього року на суму близько $3 млрд та по $1 млрд у 2026 і 2027 роках.

У припущення базового сценарію прогнозу закладена ціна газу на хабі TTF в Нідерландах $447,5 за тисячу кубометрів цього року з подальшим здешевленням до $384,7 за тисячу кубометрів – наступного року та $367,7 за тисячу кубометрів – 2027 року.