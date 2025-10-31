Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 3 листопада

Гривня продовжує поступово зміцнюватися щодо американського долара та євро після зниження на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 3 листопада, на рівні 41,8924 грн/$, порівняно із 41,9701 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 10 копійок – до 48,4088 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2381) гривня (1700) курс (1651) НБУ (9653) обмін валюти (841)
Круто на пару копеек)
показати весь коментар
31.10.2025 16:27 Відповісти
А якби Пишному дали шаги запустити то зразу б бакс по 8 би був
показати весь коментар
31.10.2025 16:41 Відповісти

