АМКУ оштрафував трьох виробників води у пляшках за обман покупців

Антимонопольний комет оштрафував виробників бутельованої води під брендами Aqua baby, Aqua Karpaty та "Шаянська кремнієва" за поширення неправдивої інформації.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 30 жовтня за результатами іншого виробника – ПрАТ МЗМВ "Оскар", повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, виробники води під цими брендами вказували на етикетках та маркетплейсах інформацію про походження таких вод з Карпат та/або з Моршинського родовища, про належність продукції до мінеральних вод або вод, призначених для дитячого харчування, а також окремі характеристики, які могли вводити споживачів в оману.

Так, ТОВ "Шаянські джерела" позиціонує свій бренд "Шаянська кремнієва" як мінеральну воду, яка "Дбає про мозок*" з приміткою "*Насичує судини кремнієм, робить їх більш еластичними, завдяки чому сприяє когнітивному відновленню".

Однак під час розгляду справи виробник не зміг надати АМКУ доказів на підтвердження цієї інформації. Водночас ДНП "Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології МОЗ України" повідомило, що вода "Шаянська кремнієва" не може бути віднесена до природних мінеральних столових вод, оскільки властивості цієї води інститут не перевіряв.

Відтак, АМКУ оштрафував ТОВ "Шаянські джерела" на 305,46 тис. грн за поширення інформації, що вводить в оману, та зобов'язав компанію припинити порушення.

Крім того, ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" та ТОВ "Ліранс" оштрафовано на 19,95 тис. грн та 10,86 тис. грн відповідно за введення в оману щодо походження води з Карпат (Aqua Karpaty) та Моршинського родовища (Aqua baby), а також за хибні твердження про її мінеральні властивості і придатність для дитячого харчування.

В АМКУ пояснили, що ці виробники не змогли надати доказів на підтвердження інформації щодо цих вод.

