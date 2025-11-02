У Вишгороді відкрили міст біля Київської ГЕС, пошкоджений Росією в 2022 році. ФОТОрепортаж

У Вишгороді Київської області відкрили рух мостом на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, капітальний ремонт мостового переходу через канал на км 29+110 автомобільної дороги Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів зараз на завершальному етапі.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну один із прольотів мостової споруди на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (км 29+110) було зруйновано. Спочатку на мосту забезпечили проїзд, але таке рішення було тимчасовим.

Міст закрили для проїзду ще в 2024 році, він потребував капітального ремонту. Для проїзду легкових автомобілів було влаштовано понтонну переправу, а великогабаритний транспорт скеровували об'їзним маршрутом через сусідні села.

У 2022 році було підписано договір, у 2025 році будівельні роботи фактично розпочалися – і зараз рух відкрито.











Відновлення основного мосту триває в межах співпраці з Великою Британією — фінансування забезпечується через механізм кредитного залучення, гарантованого британською державною експортно-кредитною агенцією UK Export Finance (UKEF).

Роботи з капітального ремонту виконує Doğuş Grubu. В ході робіт фахівці демонтували пошкоджені конструкції мосту, залізобетонні тротуарні блоки, перильне та бар'єрне огородження. Згодом було відремонтовано та влаштовано нові опори, влаштовано буронабивні палі, фундаменти, стійки, ригелі опор, відновлено ремонтними матеріалами плитні балки прогонових будов та змонтовано нові металеві балки.

Металеві конструкції були виготовлені у Великій Британії.

Також вже забетоновано монолітну залізобетонну плиту, змонтовано тротуари шириною 2,5 м для пішоходів та велосипедистів, підходи по 50 м з обох сторін мосту. Крім того, встановлено нове перильне та бар'єрне огородження. Водовідвід із мосту та проїзної частини підходів організовано в очисні споруди.

Згодом буде завершено решту робіт – влаштування верхнього шару тротуарів та благоустрій.

Як повідомлялося, у Вишгороді Київської області з 17 січня минулого року повністю закрили міст через обвідний канал Дніпра на сході від ГЕС прямо перед поворотом до села Осещина.

У березні 2025 року турецька компанія Doğuş Grubu закупила всі необхідні матеріали для продовження капітального ремонту мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (км 29+110), яку було пошкоджено внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, та обіцяла завершити роботи восени.

За даними у системі Prozorro, угоду з турецькою Doğuş на капремонт цього мосту вартістю 197,35 млн грн уклали ще в листопаді 2022 року, спочатку роботи мали виконати до кінця 2023 року, але ці терміни неодноразово переносились. Минулого разу завершення робіт перенесли до кінця 2025 року.