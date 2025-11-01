Мобілізуватися не вийшло: Суд засудив Насірова до 6 років тюрми у справі "газових" схем Онищенка

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у "газовій" справі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, засудивши його до 6 років позбавлення волі.

Таке рішення колегія суддів ВАКС ухвалила напередодні, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Колишнього голову ДФС України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та засуджено до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тис. грн з позбавленням права обіймати посади... повʼязані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки", – зазначається у повідомленні.

САП уточнює, що після оголошення вироку суд вирішив взяти Насірова під варту до набуття ним чинності.

Разом з тим суд визнав невинуватим іншого підозрюваного у справі – колишнього начальника департаменту ДФС Володимира Новікова, у звʼязку з недоведеністю вини.

За що Насіров отримав 6 років тюрми?

Йдеться про справу про протиправне ухвалення Насіровим рішень на користь газовидобувних компаній екснардепа-втікача Олександра Онищенка.

Розгляд саме цієї справи адвокати Насірова просили призупинити навесні 2025 року, заявивши, що Насіров мобілізувався до лав Збройних сил України. Однак після широкого резонансу рішення про його мобілізацію скасували.

Підозру у справі, пов'язаній із газовими схемами Онищенка, Насіров отримав ще у березні 2017 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зокрема, Насірова підозрюють у завданні збитків державі у розмірі 2 млрд грн у рамках так званих "газових схем" нардепа-втікача Олександра Онищенка. За даними слідства, на посаді голови ДФС він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення сум платежів рентної плати за користування надрами для компаній Онищенка.

Вже восени 2017 року цю справу спрямували до суду, але у жовтні 2019 року її передали до Вищого антикорупційного суду.

У чому ще підозрюють Насірова

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру у ще одній справі. У ній колишнього керівника ДФС обвинувачують в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у цій справі прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.

У цій справі Насірова спочатку арештували з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Поступово суди розмір застави зменшили до 55 млн грн, після чого ці кошти внесли і у травні 2024 року Насіров вийшов із СІЗО.