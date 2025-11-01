Кабмін заборонив експорт дров та лісу-кругляка: Свириденко каже про дефіцит

Кабінет Міністрів заборонив експорт необробленої деревини до кінця року.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Рішення передбачає ліцензування експорту – нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", – написала Свириденко.

Вона додала, що це рішення має допомогти бізнесу, а також дозволить "подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію".

За словами голови уряду, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення.

"Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку. Крім того, війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище", – перелічила причини запровадження заборони Свириденко.

Відповідна постанова №1399 від 31 жовтня вже оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та необхідності забезпечення деревиною споживачів, належного функціонування системи життєзабезпечення та проходження опалювального сезону, з й листопада встановлені нульові квоти на експорт таких товарів:

деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок або в аналогічних формах; тріска або стружка деревна;

лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані, крім сосни.

Встановити нульову квоту на експорт необробленої деревини уряд закликала Асоціація деревообробних підприємств України. Там пояснювали, що з 1 листопада завершується дія закону про мораторій на експорт лісу-кругляка, і якщо парламент не встигне його продовжити, виникне ризик масового вивезення сировини за кордон.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Верховна Рада ще у квітні 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка).

У 2018 році парламент обмежив внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу до 25 млрд. куб. м. на рік на термін дії вивезення за межі митної території України лісу-кругляка.

Водночас це рішення критикували у Євросоюзі. У 2019 року ЄС попросив про проведення консультацій з Україною в рамках Угоди про асоціацію з цього мораторію, що є першим кроком на шляху вирішення спорів. У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору щодо заборони Україною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.