Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Незаконна вирубка дерев
275 5

Кабмін заборонив експорт дров та лісу-кругляка: Свириденко каже про дефіцит

Юлія Свириденко заявила про дефіцит деревини в Україні

Кабінет Міністрів заборонив експорт необробленої деревини до кінця року.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке завершилося напередодні пізно увечері.

"Рішення передбачає ліцензування експорту – нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", – написала Свириденко.

Вона додала, що це рішення має допомогти бізнесу, а також дозволить "подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію".

За словами голови уряду, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення.

"Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.

Крім того, війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище", – перелічила причини запровадження заборони Свириденко.

Відповідна постанова №1399 від 31 жовтня вже оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та необхідності забезпечення деревиною споживачів, належного функціонування системи життєзабезпечення та проходження опалювального сезону, з й листопада встановлені нульові квоти на експорт таких товарів:

  • деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок або в аналогічних формах; тріска або стружка деревна;
  • лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані, крім сосни.

Встановити нульову квоту на експорт необробленої деревини уряд закликала Асоціація деревообробних підприємств України. Там пояснювали, що з 1 листопада завершується дія закону про мораторій на експорт лісу-кругляка, і якщо парламент не встигне його продовжити, виникне ризик масового вивезення сировини за кордон.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Верховна Рада ще у квітні 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка).

У 2018 році парламент обмежив внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу до 25 млрд. куб. м. на рік на термін дії вивезення за межі митної території України лісу-кругляка.

Водночас це рішення критикували у Євросоюзі. У 2019 року ЄС попросив про проведення консультацій з Україною в рамках Угоди про асоціацію з цього мораторію, що є першим кроком на шляху вирішення спорів. У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору щодо заборони Україною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.

Автор: 

Кабмін (8004) ліс (308) експорт (4050) Свириденко Юлія (257) деревина (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карпати продовжують пиляти безбожно. Кругляк заборонили вивозити а пиляний на дошки везуть аж гай шумить.Ну мазури й німці бережуть свої ліси а Україну доять. Штати сіли на надра, ЄС на ліс. Чи надовго вистачить міцності уряду відстояти державні інтереси?
показати весь коментар
01.11.2025 11:19 Відповісти
Карпати вже лисі..ще у 2006-2008 коли аідпочивала, фігіла - якими темпами вирубують..
показати весь коментар
01.11.2025 12:31 Відповісти
Як не дивно, лісоруби всі місцеві. Щоправда замовники ні. Потім волають що вода хати-мости зносить
показати весь коментар
01.11.2025 12:33 Відповісти
Йшов лише 4-й рік війни ... швидко діє ЗЕвлада!
показати весь коментар
01.11.2025 12:47 Відповісти
Ну правильно, спочатку здорожити газ, щоб населення і підприємства масово перейшли на дрова. Тепер заборонити. І всі розуміють прекрасно, що перші, хто попаде під "статтю" - це прості баби та діди, що сходять в ліс за гілками.
показати весь коментар
01.11.2025 13:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 