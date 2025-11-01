Зеленський пообіцяв українцям нову роздачу "зимової підтримки" і безкоштовні квитки на потяги

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нову програму прямої грошової підтримки для населення, подібної до минулорічної "Зимової підтримки", яка передбачала роздачу по 1000 гривень кожному українцю.

Про це голова держави повідомив у Telergam.

"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані", – заявив президент.

За його словами, першим елементом цього пакета стане "пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби". При цьому для соціально вразливих категорій населення діятиме окрема програма, пообіцяв Зеленський.

Крім того, він анонсував програму безкоштовних квитків на потяги для всіх українців, яка не враховуватиме рівня їх доходів, як і "Зимова підтримка".

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від "Укрзалізниці" – "УЗ-3000". Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується", – уточнив президент.

Він також нагадав про плани вже у січні запровадити проєкт чекапів для українців віком від 40 років, які оплачуватиме держава.

"Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, у жовтні Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Минулої зими діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, незалежно від його доходів.

Програмою "Зимова єПідтримка" минулої зими скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.