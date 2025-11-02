У понеділок світло відключатимуть із 08:00 до 22:00 обсягом до двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;

графіки обмеження потужності для промислових спживачів: із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.