Країни ОПЕК+ домовилися призупинити збільшення квот на видобуток нафти з нового року

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у грудні ще на 137 тисяч барелів на добу, порівняно з поточним рівнем.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 2 листопада.

Йдеться про часткове скасування рішення про добровільне зниження видобутку нафти цими країнами на 1,65 млн барелів на добу, ухваленого у квітні 2023 року.

"Після грудня, через сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку у січні, лютому та березні 2026 року", – зазначається у повідомленні.

Водночас країни-учасниці пакту підтвердили, що можуть повернути на ринок решту з цих 1,65 мільйона барелів видобутку на добу "частково або повністю залежно від зміни ринкових умов та поступово".

"Вони підтвердили важливість обережного підходу та збереження повної гнучкості для продовження призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань виробництва, включаючи раніше запроваджені добровільні коригування 2,2 мільйона барелів на день, оголошені у листопаді 2023 року", – додали в ОПЕК.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повповідомлялося, раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у листопаді на 137 тисяч барелів на добу, як і у жовтні, хоча Саудівська Аравія наполягала на агресивнішому підвищенні квот.

Нагадаємо, раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у вересні на 547 тисяч барелів на добу.

Таким чином, країни-учасниці пакту достроково повернули на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку, оголошеного у листопаді 2023 року.